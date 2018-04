I Verdi del Friuli Venezia Giulia, che non saranno presenti alle prossime elezioni regionali con il loro simbolo, attraverso un comunicato sottoscritto dai commissari regionali Rossano Bibalo e Antonio Cattarini, suggeriscono agli elettori di votare il Patto per l’Autonomia. “Nella candidatura del Patto per l’Autonomia, più indirizzata sulla partecipazione locale, sulla multiculturalità e sulla valorizzazione delle peculiarità del territorio senza imposizioni verticistiche, ci riconosciamo meglio”, si legge nella nota diffusa dai Verdi Fvg. “Per questo motivo, suggeriamo il voto al candidato Sergio Cecotti e ai candidati della lista del patto per l’autonomia. Un voto idealista e di testimonianza forse, ma sicuramente pulito e senza compromessi per il nostro futuro”.

Analoga posizione è stata espressa in occasione della serata di presentazione della lista del Patto a Gorizia da parte di Renato Fiorelli, presidente dei Verdi a Gorizia.