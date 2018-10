Un impegno, da parte della Giunta regionale, ad attivarsi nei confronti del Governo e dei competenti organi statali per modificare la legge n. 178 del 1951, che istituisce l'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" e disciplina il conferimento e l'uso delle onorificenze, per permettere la revoca di tali titoli di merito anche a persone già decedute e che in passato si siano macchiate di gravi crimini contro l'umanità, cosa oggi prevista solo in caso di esistenza in vita dell'insignito, mentre i deceduti continuano a restare iscritti all'albo ufficiale.



E' quanto si legge nella mozione presentata da Piero Camber (FI) all'Aula e dove, in particolare, si punta alla revoca di tutte le onorificenze conferite al maresciallo Josip Broz, detto Tito, che risulta ancora oggi Cavaliere di Gran Croce decorato di gran cordone dell'Ordine al merito della Repubblica italiana.



Si tratta del titolo onorifico più elevato della nostra Repubblica - ha sottolineato Camber -, conferitogli nel 1969 dall'allora capo dello Stato, Giuseppe Saragat. Ma all'ex dittatore jugoslavo è ascrivibile tutta una serie di crimini, tra cui quelli perpetrati nelle terre giuliano-istriano-dalmate dove migliaia di italiani vennero uccisi e gettati nelle foibe. Tali crimini hanno portato, nel secondo dopoguerra, alla pulizia etnica nei confronti delle popolazioni italiane e venete in Istria, Venezia Giulia e Dalmazia.



Tra dichiarazioni di voto favorevoli, contrarie e di non partecipazione alla votazione, alla fine sono stati 31 i votanti. In 4 hanno espresso il proprio no: Shaurli e Cosolini (Pd),

Gabrovec (Pd/Ssk) e Honsell (Open Sinistra FVG). Sostegno alla mozione da parte dei Gruppi di FI, Lega, FdI/An e M5S (27 sì). Nessun voto di astensione.



A esprimersi è stato anche il presidente Fedriga, che ha affermato di parlare in qualità di consigliere regionale e di cittadino del Friuli Venezia Giulia: "Non sono uno storico, come molti qui. Non ho la capacità di valutare una storia complessa che ha condizionato in modo drammatico queste terre e certamente spero sia una storia che non si ripeta, però ho la consapevolezza

che in Friuli Venezia Giulia si sono vissuti drammi incommensurabili, con persone che sono state massacrate.

"Qui non si tratta di riscrivere la sentenza di Norimberga o la storia stessa, ma solo di ridare un po' di dignità a quelle famiglie che quel dramma lo hanno vissuto. Dobbiamo ridare loro

dignità dopo che lo Stato è stato patrigno. Nessuno può sentirsi offeso perché intendiamo togliere una onorificenza a chi ha avuto a che fare con le foibe.



"Da consigliere regionale, da persona e da triestino voterò convintamente a favore di questa mozione, per essere dalla parte delle famiglie maltrattate dalla patria negli anni pregressi".



"Ho espresso nuovamente la mia contrarietà quest’oggi in Consiglio regionale alla mozione di Roberti – Camber per sollecitare la revoca dell’Ordine al merito della Repubblica italiana concesso nel 1969 al Maresciallo - afferma Furio Honsell (Open Sinistra FVG) in una nota - : la mozione stessa è legata al tentativo di sfruttare ancora una volta la tragedia delle Foibe, lucrando cinicamente sull’umano e non rimarginabile dolore di chi fu vittima di quei giorni sanguinosi e dissennati. Come Sindaco ricordo con orgoglio di aver istituito un Parco dedicato alle “Vittime delle Foibe” e come persona condanno ogni forma di violenza contro la popolazione civile innocente. Credo anche che condannare non significa rinunciare allo sforzo di comprendere e storicizzare quanto avvenne, non dimenticando né le violenze seguite alla fine della guerra né quelle commesse dal regime fascista. Questa è una mozione che riapre una condanna. Se si vuole costruire il futuro bisogna farlo con messaggi di solidarietà e di inclusione, con messaggi positivi si costruisce il futuro di una comunità".