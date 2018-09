Enrico Bertossi, consigliere comunale di Prima Udine, va all’attacco dell’Udinese Calcio, presentando un’interrogazione a risposta scritta sulle visite di gruppi di bambini e scolaresche alla Stadio Friuli. “Il 20 agosto – scrive Bertossi – l’Asu ha chiesto all’Udinese di poter effettuare una visita guidata allo Stadio Friuli con un gruppo di 10 bambini che stavano frequentando il centro estivo”.

“Il giorno seguente – si legge ancora - l’Udinese ha risposto testualmente: ‘Le visite guidate della Dacia Arena sono organizzate per gruppi di minimo 10 persone alle seguenti tariffe: 15 euro per gruppi di minimo 10 persone, una gratuità ogni 10 persone. Nel vostro caso il costo della visita sarebbe di 165 euro, pagabili anticipatamente via bonifico o paypal. Per quanto riguarda la Sua richiesta, le confermo la nostra disponibilità sia per giovedì 23 che venerdì 24 agosto. Gli orari per le visite sono dalle 9 alle 13 o dalle 15 alle 19 e ha una durata di circa un’ora e mezza’. Lo Stadio Friuli – prosegue la nota di Bertossi - al di là della nuova concessione e del suo sfruttamento commerciale rimane comunque un bene della comunità, costruito con soldi pubblici e la finalità sociale di coinvolgere in una semplice visita gruppi di bambini e scolaresche dovrebbe essere incentivata e perseguita a titolo gratuito”.

“Interrogo, quindi, il sindaco per sapere se le visite dello stadio per bambini e scolaresche sono normate dalla concessione e se ritiene d’intervenire con un’integrazione alla convenzione stipulata con l’Udinese che preveda le visite gratuite per le scolaresche e i gruppi di bambini che praticano attività sportive”, conclude Bertossi.

Non si fa attendere la replica dell’Udinese: “Non è un articolo di una convenzione a disciplinare il nostro rapporto con i bambini della provincia di Udine, ci sono i fatti: le scuole coinvolte nel Progetto Scuole, i 4.800 biglietti d’ingresso a un euro per i piccoli, gli oltre 600 biglietti gratuiti, e c’è il nostro costante impegno nei confronti delle associazioni sportive che con noi si rapportano giornalmente. Peccato che il consigliere Bertossi non se ne sia accorto, utilizzando invece un episodio completamente decontestualizzato per fare notizia”, si legge nella nota.

“Udinese Calcio - dichiara il direttore generale, Franco Collavino - ha avuto ospiti più di 5mila bambini nella stagione 2017-18, ha lavorato con scuole e tante associazioni sportive, al di fuori da qualsiasi obbligo di convenzione, obbligo che per inciso non è previsto. Il nostro obiettivo, in questi programmi che continueranno e saranno implementati nella stagione 2018-2019 è quello di appassionare i ragazzi, ispirarli e dar loro informazioni di sport, educazione alimentare, lotta al bullismo. Per gli studenti e i ragazzi delle associazioni sportive segue poi la visita alla Dacia Arena e la possibilità di assistere alle partite. Nell’ambito di questi programmi, che consideriamo prima di tutto educativi e poi ludici, siamo lieti di inserire le associazioni che ne fanno richiesta, nei tempi e nei modi previsti”.

“Nello specifico”, si legge ancora, “2.008 ragazzi hanno partecipato al programma New Generation, 1.380 all’Auc Day, 228 al “Promo Scuole”, 109 al Coni Day, 1.086 alle promozioni Under 14, oltre ai 609 ragazzi delle classi del “Progetto Scuola”: progetti diversi, tutti dedicati ai giovani. Accanto ai programmi educativi, Udinese ogni anno riserva all’abbonamento Family un numero crescente di posti (nella attuale stagione sono 2.000) per far venire allo stadio a 70 euro le famiglie, garantendo loro la ludoteca gratuita”.

“Ci piacerebbe - ha concluso Collavino - che chi interroga su Udinese un ente pubblico utilizzi meglio il proprio tempo per informarsi sui progetti e programmi esistenti, dando loro il giusto valore e tenendo in considerazione prassi - come le visite guidate - che sono consolidate in tutti gli stadi più moderni d'Europa”.