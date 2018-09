Presentato questa mattina presso Sala Kugy “Ottobre rosa e… piccante” l’iniziativa promossa dalla Lilt e dall’Accademia del Peperoncino. Sono stati numerosi i partecipanti che hanno gremito il Palazzo della Regione di Udine in occasione dell’appuntamento. In particolare, ad intervenire all’incontro sono stati l’Ingegnere Giorgio Arpino, Presidente della sezione di Udine della LILT e la Vicepresidente e ProfessoressaSandra Dri, il Giornalista Bepi Pucciarelli, volontario dell’Accademia del Peperoncino e LILT, l’Imprenditore Bernardino Ceccarelli, Presidente della Libertas di Martignacco, il signor Marco Catania, Consigliere della LILT e fino allo scorso anno anche dell’Accademia del Peperoncino, il Dottor Salvatore Raguso, Coordinatore LILT del Friuli Venezia Giulia, la Dottoressa Asia Battaglia, Assessore all’istruzione, pari opportunità e politiche per il superamento della disabilità del Comune di Udine, e l’arch. Pietro Mauro Zanin, Presidente del Consiglio Regionale FVG.



Interamente dedicato alla cultura della prevenzione dei tumori, ottobrerappresenta un periodo di particolare importanza per la LILT, la Lega italiana per la lotta contro i tumorie per l’Accademia Italiana del Peperoncino, creata con l’obiettivo di diffondere la cultura di una corretta alimentazione, che passa anche attraverso l'uso del piccante in cucina. Da tre lustri di collaborazione a livello friulano tra le due realtà (la sezione di Udine della LILT e la delegazione udinese dell'Accademia del peperoncino) è nato nel 2017 e si replica quest’anno “Ottobre rosa e… piccante”, un contenitore che raccoglie una serie di iniziative di informazione sulla prevenzione e di sensibilizzazione sulla ricerca in campo oncologico.



“Come ha detto il Presidente Giorgio Arpino, sono quasi 9.000 le persone che si ammalano di tumore ogni anno: si tratta di un’autentica epidemia, in cui dieta, attività fisica e fumo, incidono molto insieme ad altri fattori. Nel periodo attuale di graduale riforma del sistema sanitario, è urgente rendersi conto che un apparato nasce dai tecnici ma si deve anche bagnare dell’umiltà delle esigenze concrete e quotidiane dei cittadini. La piramide deve quindi essere rovesciata, è doveroso partire dall’ascolto dai bisogni del territorio, dove associazionismo e volontariato giocano un ruolo di imprescindibile importanza. E la LILT e Accademia del Peperoncino ne sono testimonianza” dice Piero Mauro Zanin.



Si comincia con lo sport:domenica 30 settembrea Cividale, l’Itas Città Fiera sarà impegnata in un triangolareinternazionale di pallavolo femminile. “Lo sport non deve solo pensare all’agonismo, deve anche essere educativo” afferma Benardino Ceccarelli.

Le ragazze di Gazzotti (A2), la Cda Talmassons (B1) e la Gen-I Volley di Nova Gorica (serie A slovena) si sfideranno in un triangolare a scopo benefico nel Palazzetto di via Perusini. L'evento sarà anche l'occasione per una raccolta di fondi a favore della LILT.



Anche il calcio femminiledisputerà una partita nel nome della prevenzione oncologica. Sabato 6 ottobreinfatti, la squadra del Tavagnacco (che disputa la massima serie nazionale) giocherà alle 15 a Goriziacontro le ragazze croate del Wfc Split (Spalato).



L’atteso evento del “Peperoncino Day”, organizzato dall’Accademia del Peperoncino, si svolgerà quest’anno nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 ottobre. Pasta aglio, olio d'oliva extravergine e peperoncino sono gli ingredienti proposti dalla delegazione di Udine “Yuppi” per la divulgazione dell’importanza di una sana e corretta alimentazione. Proponendo a offerta libera prodotti tipici della Dieta Mediterranea,nel corso delle passate 15 edizioni, sono stati raccolti e devoluti alla Lega contro i tumori di Udine oltre 67.000 Euro. Il 13 e 14 ottobre nella cornice di svariate piazze udinesi e in numerose località della provincia verranno allestiti banchetti per la distribuzione di questo “kit” per realizzare un piatto semplice, buono e piccante. “Udine è l’unica città in Italia che riesce a portare avanti negli anni, con un riscontro positivo, questa iniziativa – dice Marco Catania -. Vendere almeno 700 confezioni è il nostro obiettivo per l’edizione 2018”.



“Tumore: tra realtà e falsi miti” è il convegno organizzato dalla LILT – sezione provinciale di Udine Onlus per sabato 20 ottobre. L’incontro, ad ingresso libero, avrà luogo in Sala Ajace del Palazzo Comunale a partire dalle 9. Nel fitto programma di interventi si susseguiranno molteplici professionisti tra i quali la prof.ssa Sandra Dri, Vicepresidente della sezione udinese della LILT e referente del progetto “Nastro Rosa”, il dott. Pierpaolo Janes, Responsabile del progetto Scuola LILT, e quattro giovani dott.sse del Dipartimento di Oncologia Asuiud.All'apertura dei lavori interverrà il vice presidente della Giunta Regionale ed assessore alla salute, Riccardo Riccardi.



Ogni anno in Friuli Venezia Giulia mediamente 1300 donne si ammalano di carcinoma mammario: il 90% guarisce. Nel 2015, il 48% dei tumori al seno è stato scoperto per autopalpazione, dato che testimonia l’imprescindibile importanza della prevenzione. Per il mese di ottobre, dedicato alla sensibilizzazione della particolare prevenzione del tumore al seno, LILTintensifica le viste senologiche gratuitepresso il Centro diPrevenzione e Ascolto “Nella Arteni” di Udine, che stautariamente effettua continuativamente per tutto l’anno, due volte a settimana. “Non dobbiamo solo parlare di prevenzione ma dobbiamo essere noi i primi a farla. Io stessa ho effettuato una visita senologica di controllo alla LILT” conclude Asia Battaglia.



Centro di Prevenzione e Ascolto “Nella Arteni”

Via Francesco di Manzano 15, Udine Tel. 0432 548999

Ore 9.00 – 13.00