Il benessere dell'intero organismo passa attraverso il benessere dell'intestino, considerato fino a qualche anno fa il 'secondo cervello' e adesso equiparato ad un primo cervello. Le strategie preventive e terapeutiche collegate al microbiota intestinale, ovvero la flora batterica, saranno le protagoniste del primo convegno nazionale medico-scientifico organizzato a Udine dalla biologa nutrizionista Marta Ciani, in programma sabato 8 settembre all'hotel Là di Moret (dalle ore 9 alle 18) dal titolo “Microbiota: come influenza la psiche e interagisce con alimenti e farmaci”.

Chirurghi, oncologi, biologi e biologi nutrizionisti, farmacisti, psicologi si confronteranno sulle ultime ricerche e proporranno nuovi protocolli: il Friuli diventerà così per un giorno l'avamposto dell'innovazione per schemi di prevenzione e di cura. Il convegno costituirà l'anteprima nazionale per il lancio ufficiale del Metodo Marta Ciani, messo a punto assieme a genetisti di fama europea, che include proprio il primo e unico test sulla disbiosi intestinale (DBS Test) che si effettua con un prelievo di sangue capillare e con un campione di urine per indagare la tipologia di alterazione intestinale da cui si è affetti e mettere in campo il programma di cura personalizzato. L'evento si svolge in collaborazione con la Rai grazie alla presenza della moderatrice Camilla Nata, giornalista inviata di 'Unomattina', e con la guest star Maria Giovanna Elmi che coordinerà la discussione finale.

Ad aprire i lavori la senologa Carla Cedolini che parlerà del microbiota nella prevenzione e diagnosi del cancro alla mammella; la parola passerà al farmacista specializzato in Patologia Clinica e Farmacogenomica, Raffaele Di Francia che affronta l'argomento della personalizzazione dei protocolli; alle 10.15 il biologo Giorgio Mattassi svelerà le correlazioni fra intestino e cervello con un focus sulla nutrizione PNEI (psiconeuroindrocrinoimmunologia).

Alle 11.15 l'argomento 'microbiota e diabesità' (ovvero le condizioni patologiche determinate dalla compresenza nello stesso individuo di diabete e obesità) sarà l'oggetto dell'intervento della specialista di Medicina interna Caterina Origlia; seguiranno le relazioni sul cibo che profuma di vita con la psicoterapeuta Tania Manzo e alle 12.25 la rivelazione cruciale del test all'avanguardia DBS Test, fiore all'occhiello del Metodo Marta Ciani. Con la sindrome della permeabilità intestinale si aprirà la sessione pomeridiana insieme al medico chirurgo Marco Lombardi; le correlazioni fra celiachia e microbiota saranno trattate dalla biologa nutrizionista Piera Stefania Arfò; il microbioma in chemioterapia e radioterapia sarà spiegato dalla biologa nutrizionista Maria Stella Riggio; le influenze del cibo sulla mente e sul cuore saranno indagate dalla psicoterapeuta Anna Ercoli.

Dopo la discussione guidata da Maria Giovanna Elmi, la giornata si chiude con la tavola rotonda e le indicazioni per il mondo scientifico.