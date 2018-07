Novità in arrivo per Azzano Decimo e per il Distretto sud della provincia di Pordenone. L'Azienda sanitaria 5, infatti, ha deciso, dal 1 agosto, di ampliare a 24 ore per tutti i giorni della settimana l'operatività dell’ambulanza. Considerando che il mezzo di soccorso servirà l’area più popolosa della provincia di Pordenone, il direttore generale dell’Aas 5, Giorgio Simon, evidenzia che “è un’ulteriore azione per l’ottimizzazione dei servizi, che s’inserisce nell’ambito del piano regionale per l'emergenza/urgenza del Friuli Venezia Giulia. Nell’area dei comuni che fanno capo ad Azzano Decimo, l’operatività del mezzo di soccorso è stata estesa per investire nella sicurezza del territorio”.

L’equipaggio dell’ambulanza è composto da un autista soccorritore e da un infermiere formato per il trattamento avanzato delle emergenze. E’ operativa nella sede del Distretto socioassistenziale sud e, in base alla tipologia di problema sanitario, i pazienti saranno trasportati al Pronto Soccorso di Pordenone o in quello di San Vito al Tagliamento, con i tempi di intervento in linea con gli standard temporali di soccorso definiti dai livelli essenziali di assistenza e dal Piano dell’emergenza/urgenza regionale.