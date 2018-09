A settembre, si rinnova il tradizionale appuntamento dell’Admo, l’Associazione donatori midollo osseo, a favore della donazione di cellule staminali ematopoietiche. Saranno infatti oltre 180 le piazze italiane popolate da volontari, medici e personale sanitario che si metteranno a disposizione dei cittadini per fornire tutte le informazioni e gli approfondimenti sulla donazione.

Admo, dal 1990 s’impegna senza scopo di lucro a informare la popolazione italiana sulla possibilità di combattere leucemie, linfomi, mieloma e altre malattie del sangue attraverso la donazione e il trapianto di midollo osseo. A oggi, Admo conta quasi 400.000 donatori italiani, ma c’è bisogno di un numero di donatori effettivi in costante crescita; per questo motivo sono fondamentali il lavoro di squadra e la solidarietà che hanno portato prima alla diffusione dell’associazione sull’interno territorio nazionale, e poi alla sua costante crescita di anno in anno.

Nella nostra regione è presente e particolarmente attiva l’Admo Friuli Venezia Giulia – Onlus che, al termine del 2017, contava ben 11.548 potenziali donatori, numero tuttora in costante crescita. Come ogni anno, anche Admo Fvg scenderà in piazza in occasione di ‘Match It Now 2018’, il tradizionale appuntamento volto a sensibilizzare i giovani a diventare a tutti gli effetti possibili donatori di midollo osseo e cellule staminali ematopoietiche.

Dopo gli eventi di sabato 22 settembre a Gorizia, Tolmezzo e Trieste, le prossime date da segnare sul calendario sono: sabato 29 settembre per Udine e sabato 6 ottobre per Pordenone. Durante queste giornate, oltre a ricevere tutte le informazioni e gli approfondimenti sulla donazione, sarà possibile anche procedere – per ragazzi e ragazze tra i 18 e i 35 anni di età – con l’effettiva iscrizione dopo essersi sottoposti a un semplice prelievo di saliva o di sangue, e aver risposto a qualche domanda sul proprio stato di salute.

Inoltre, dalle 10 alle 20 di sabato 29 settembre in piazza San Giacomo a Udine, l’evento sarà allietato da molte attività organizzate per famiglie e persone di tutte le età. A rallegrare la giornata saranno, infatti, presenti anche i volontari di Friulclaun che, oltre a strappare un sorriso alle persone presenti in piazza, porteranno anche le loro squisite torte e si metteranno a disposizione dei bambini con il celebre Truccabimbi. Inoltre, l’intera giornata sarà scandita da eventi culturali e musicali, dall’educazione per bimbi alla musica in inglese, alla serata musicale offerta dalla The Sidewalk band, passando per i tamburi della AfroRitmoBand, il jazz dei Random Blue e i – non adatti alle persone serie – Foolminàs.

Quella che si svolgerà il 29 settembre in piazza San Giacomo sarà una giornata di beneficenza – dedicata al prossimo e al dono della vita - all’interno della quale ognuno potrà dare il suo contributo a una causa così importante; infatti, per chi non possa iscriversi al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo – Ibmdr – sarà comunque possibile collaborare con Admo, unendosi al gruppo di volontari che si impegnano a promuovere questa causa.

La ricerca di potenziali donatori di midollo osseo e cellule staminali ematopoietiche è molto delicata e complessa, poiché non è semplice trovare un donatore compatibile con chi è in attesa di trapianto di midollo osseo; infatti, solo 1 su 100.000 è “il tipo giusto” per chi è in attesa di una nuova speranza di vita.

Non aspettare ancora, scendi in piazza con Admo e scopri se sei tu “il tipo giusto”!

#iltipogiusto #matchitnow #matchitnow2018 #admo #admofvg - www.admofvg.it – Facebook: Admo Friuli Venezia Giulia – Instagram: Admo Friuli Venezia Giulia