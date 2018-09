Valorizzare il talento dei giovani, dotandolo di forma “imprenditoriale” e dandogli prospettiva: è l’obiettivo dell’alleanza, stretta sul territorio, tra Ial Fvg e Riccardo Malisano, il prestigioso, e oramai internazionale, brand legato al mondo del benessere e, in particolare, dell’acconciatura.

Ed è sul territorio, attorno alla sede RM di Tavagnacco e ai centri Ial, che prenderà avvio – unico nel suo genere non solo in regione, ma in tutta Italia – il master di alta formazione, in parte finanziato dal Fondo Sociale Europeo, che punta a immettere sul mercato una nuova generazione di imprenditori del settore.

Tre “step” per perfezionare le competenze tecniche e soprattutto per imparare a gestire un’azienda sotto ogni profilo, perché – come spiega proprio il fondatore di Riccardo Malisano Project – l’obiettivo è formare quelle figure professionali che oggi di fatto mancano nel nostro mondo”.

Si tratta, dunque, di sviluppare parallelamente il talento dei giovani verso un mestiere dai tratti sempre più innovativi e la componente imprenditoriale della loro preparazione. Un investimento a tutti gli effetti su quel capitale rappresentato soprattutto dagli allievi del quarto anno dello Ial e da chi sogna una carriera a trecentosessanta gradi nel comparto dell’acconciatura.

A loro, inoltre, è dedicato un “premio” davvero speciale: ai due giovani che si distingueranno in tutti e tre i moduli previsti dal master, sarà offerta dal gruppo Riccardo Malisano Project, un “negozio chiavi in mano” da gestire. “In questo modo – raccontano il fondatore di RM e Patrizia Castenetto per lo Ial Fvg – si vuole riconoscere e premiare la motivazione oltre che il talento, consegnando ai nostri ragazzi un obiettivo importante da raggiungere ed al tempo stesso trasferendo loro un prezioso quanto ricercato know-how”.

La presentazione ufficiale del master si terrà lunedì 24 settembre, in via Udine 50 a Tavagnacco, dalle 10 alle 13. Per l’occasione sarà organizzato anche uno show creativo di hair-styling, a cura dei ragazzi che già lavorano all’interno dei saloni RM e proposta una simulazione della “vita all’interno di un centro.