La celiachia è un disturbo sempre più diffuso e conosciuto. Per il quale esiste un’unica cura: il cibo senza glutine. Ma, nonostante la crescente informazione, questa malattia rappresenta ancora un ostacolo per molte persone. Anche per chi, come la saltatrice friulana Desirèe Rossit, è decisamente abituata a superare le asticelle.

“Faccio di tutto per presentarmi al meglio alle gare”, ha denunciato la campionessa in un post su Facebook, “mi alleno con passione e determinazione e do il cento per cento di me stessa in ogni cosa, dai rapporti umani, dal rapporto fra me e i miei allenatori (sui quali ripongo il 110 per cento di fiducia), dal riposo fisico e mentale, che pian piano sta tornando operativo e mi allontana dall’ansia, e nella dieta”.

“Oramai si è capito che sono affetta da celiachia ed è questo il problema! Mi chiedo come mai nel 2018 una malattia cronica che come unica cura ha il cibo privo di glutine sia così difficile da comprendere? In questo anno di gare tre volte sono stata intossicata e non ho potuto dare il meglio di me o come oggi non ho potuto gareggiare. Per uno stupido errore dei cuochi, per delle bugie, perché chiedere prima era troppo nonostante la mia insistenza su cosa posso mangiare e su come deve essere cucinato”.

“Sono stufa – si legge ancora - di non poter fare una trasferta senza il timore di sedermi a tavola e l’ansia di quello che andrò a mangiare. La paura che abbiano usato un mestolo in precedenza adoperato in un cibo contenente glutine, che non sia volata una briciola nel mio piatto o peggio ancora che quello che io sto mangiando sia realmente senza glutine. Logora la paura di stare ancora una volta male, di finire come oggi a letto piena di crampi e per l’ennesima volta buttare via una gara e almeno 10 giorni di una lunga preparazione. Perché non è solo l’intossicazione alimentare, non è solo il continuo rovinarsi del mio intestino e il rischio di altri problemi, è la paura di mangiare fuori casa, specialmente per un atleta che fa gare all’estero!”.

“Mi sono letteralmente rotta”, attacca ancora Rossit. “Sono sempre stata positiva, mi sono arrangiata più volte anche a mangiare affettati e gallette, ma di certo non è cibo ideale per la competizione. Anche mangiare un piatto di verdure e petto di pollo è rischioso, io non ho più parole”.

“Manca la necessaria attenzione verso le persone celiache in generale e in particolare verso gli atleti celiaci che rischiano, come il caso Desirèe Rossit dimostra, di dover rinunciare a gareggiare”: la biologa nutrizionista di Udine, Marta Ciani che da anni segue l'alimentazione e l'integrazione della campionessa friulana, si schiera al suo fianco nella denuncia contro la grave disattenzione e la mancanza di preparazione nei confronti delle persone intolleranti e celiache.

“Desirèe ha ragione: non è ammissibile che la celiachia e altre forme di intolleranze alimentari diventino un ostacolo. La scienza nutrizionale ci mette a disposizione tutte le strategie, non è ammissibile che per colpa di qualche cuoco o di qualche errore in cucina la persona intollerante vada incontro a pericolose conseguenze per la salute”, dichiara la nutrizionista Ciani. Rossit ha dovuto rinunciare a gareggiare al meeting di Goteborg. “Come sua nutrizionista – aggiunge Ciani – finora sono riuscita a mettere a punto un programma alimentare personalizzato assieme alle opportune integrazioni per lo sport, e i risultati sono arrivati puntualmente: è assurdo che tutto il lavoro costruito in anni venga vanificato per un pranzo o una cena o un piatto contaminati!”.

La biologa nutrizionista formula una proposta al mondo delle Federazioni sportive: “Si facciano carico, con l'aiuto di biologi nutrizionisti e medici dello sport, di creare una rete a protezione degli atleti che soffrono di intolleranze ed allergie alimentari, in modo che abbiano le stesse chance di gareggiare degli atleti che non soffrono di alcuna intolleranza”.