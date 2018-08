L’Azienda sanitaria 5 “Friuli Occidentale” ha affidato alla Cooperativa Sociale “Il Piccolo Principe Onlus” l’incarico di erogare il servizio di ristorazione per il personale del Distretto del Sile.

Grazie alla convenzione firmata anche con l’Associazione Nazionale Alpini, nella sede dell’Ana, in via don Burlon ad Azzano Decimo, il servizio di ristorazione verrà garantito dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 14.30 a partire dal prossimo 3 settembre e per la durata di mesi 12, fatta salva l’eventuale proroga fino alla data di scadenza del contratto già in essere prevista per il 31 dicembre 2019.

Il servizio mensa, con prenotazione del pasto da parte del personale dell’AAS5, si inserisce nel più ampio progetto “Cucina delle Fratte” che, avviato nel 2013, garantisce già pasti giornalieri per i 4 centri diurni per disabili e per i 2 centri per la salute mentale dell’AAS5.

“Finora, sottolinea la Direttrice Angela Di Lorenzo, il Distretto del Sile, era rimasto l’unico in cui i dipendenti non potevano usufruire del servizio mensa. Sono circa 120 i dipendenti dell’AAS5 che lavorano per il Distretto sanitario, per il DSM, per la Neuropsichiatria infantile, per il coordinamento sociosanitario, per il Dipartimento di Prevenzione, per il Sert e la RSA”.

Il menù proposto è bilanciato e volto a promuovere stili di vita sani. I prodotti utilizzati sono tendenzialmente a chilometro zero e sociali.

In particolare per gli acquisti delle verdure, viene data priorità agli ortaggi biologici prodotti dalla Volpe sotto i gelsi di San Vito al Tagliamento (progetto di agricoltura sociale) e alle verdure coltivate, seguendo il metodo di lotta integrata, dalla cooperativa sociale agricola Il Seme di Fiume Veneto.

“Sono soddisfatta dell’obiettivo raggiunto, grazie anche alla collaborazione dell’assessore alle Politiche sociali del Comune di Azzano Decimo, Roberto Innocente e dell’amministrazione comunale”, conclude Angela Di Lorenzo.

“Un risultato”, ha aggiunto il Direttore Generale dell’AAS5, Giorgio Simon, “conseguito con il supporto tecnico e amministrativo degli operatori dell’ufficio Approvvigionamenti e Logistica, grazie ai quali è stata individuata una soluzione ottimale, per garantire la risposta adeguata alla richiesta del servizio mensa nel Distretto del Sile”.