La squadra di amatori dell’ASD Morsan, che gioca nella Lega Calcio Friuli Collinare, affonda il colpo nel campo della solidarietà. E lo fa nel giorno del ricordo del tragico terremoto del ’76, di cui il nostro popolo non ricorda solo la tragedia ma anche la grande forza di volontà della gente che si rialza immediatamente, ricostruisce, dona il proprio aiuto senza alcun indugio.

E’ così che 30 giocatori si ritrovano una domenica mattina, in occasione della festa di fine stagione, in ospedale per donare il sangue tutti assieme – 5 erano nuovi donatori – e poi proseguono la giornata concedendosi delle coccole enogastronomiche presso gli sponsor della squadra, in primis la torrefazione ORO CAFFE’ di Tavagnacco che li ha ospitati per la ricca colazione post-dono.



“Siamo stati felicissimi di fare questo dono speciale in una giornata indelebile nella memoria friulana e che per fatalità è coincisa anche con la giornata inaugurale del servizio “prenotazioni” nel reparto di donazione del sangue dell’Ospedale Civile di Udine – commenta il Presidente ASD Morsan, Alessandro Favotto, che continua – è stata una giornata di gara di solidarietà: in primis il nostro impegno nel donare il sangue ma anche gli sponsor e gli esercenti di Morsano a modo loro hanno voluto contribuire alla nostra missione, donandoci i loro prodotti, permettendoci così di portare a termine con piacere l’esperienza di donazione.”

La giornata è proseguita con una vera e propria festa a Morsano, dove tutti i cittadini sono stati colpiti dalla bella azione degli sportivi ed assieme hanno festeggiato la celebrazione del “dono” presso la Pizzeria Regina di Morsano.



“Ringrazio tutti per la bellissima e sentita partecipazione, anche il Presidente dell’Ass. Donatori di Castions Mario Cristofori ed il vice Sindaco di Castions di Strada Ivan Petrucco che sono stati al nostro fianco tutta la giornata, e mi auguro di cuore che il nostro esempio possa essere seguito da numerosi altri club – chiosa Favotto - fare squadra è insito nella natura della nostra passione sportiva, per cui dovrebbe venirci naturale anche in tutti gli altri ambiti. Chiudiamo questa esperienza con una promessa: sarà un appuntamento fisso, che ripeteremo con piacere.”