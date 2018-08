Oltre a essere moleste le zanzare sono anche pericolose per la nostra salute perché spesso questi insetti sono vettore per molte malattie imputate di uccidere ogni anno migliaia di persone.In Italia in passato era presente la malaria, ma da molti anni i casi registrati sono di importazione. Sono invece stati riscontrati focolai di Chikungunya, malattia virale sempre trasmessa dalle zanzare in Lazio e Calabria, con 156 casi accertati.



Ben più vicina, anzi a quanto pare ormai sbarcata anche in Friuli la febbre del Nilo. Secondo il bollettino periodico diffuso dal Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute dell’Istituto superiore di sanità, in Italia da giugno sono stati confermati 24 casi di infezione da West Nile Virus (WNV), di questi 6 si sono manifestati nella forma neuro – invasiva (4 Veneto, 2 Emilia - Romagna), 9 casi come febbre confermata (5 Emilia - Romagna, 4 Veneto) e 9 casi identificati in donatore di sangue ( 6 Emilia - Romagna, 3 Veneto), mentre sono in attesa di conferma alcune positività riscontrate in animali anche nelle province di Udine e Pordenone, territorio quest’ultimo dove in due trappole sono state catturate zanzare contenenti il virus.



Questo virus infetta l’uomo solo accidentalmente e nell’80% dei casi è totalmente asintomatico, mentre nella restante parte i sintomi sono quelli tipici di un’influenza. Appena nello 0.1% dei casi i sintomi sono invece simili a quelli della meningite o della meningo-encefalite”. Le conseguenze più immediate causate dall’arrivo di questa nuova patologia (per lo meno alle nostre latitudini) è l’adozione di misure precauzionali per il dono del sangue utilizzando il test sulla presenza del virus nel donatore o la loro sospensione temporanea del dono per almeno 28 giorni.