Conto alla rovescia per la Giornata internazionale dell’Infermiere – che si celebra in tutto il mondo il 12 maggio – quest’anno a Trieste nel segno del cinema: perché è ormai in dirittura d’arrivo la produzione cinematografica “Due pennellate”, ideata e prodotta da OPI, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trieste, in sinergia con la Casa del Cinema nell’ambito del progetto “Take care al cinema” che ha premiato il migliore soggetto di un autore under 35 del Friuli Venezia Giulia.

Il cortometraggio “Due pennellate” di Sara Ruzzier, realizzato dal regista Diego Cenetiempo, esprime bene l’aspetto relazionale insito nella professione dell’infermiere: il plot ruota intorno a una giovane stanca di vivere, e a un’anziana che dalla corsia di un ospedale cerca di resistere alle difficili condizioni di salute. Situazioni che appartengono alla quotidianità del lavoro dell’infermiera Marta, interpretata dall’attrice triestina Lara Komar, in forze alla compagnia del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e star della fiction slovena “Fiume d’amore” in cui interpreta il popolare personaggio di Irena.

Nei panni della signora Marinelli, che lotta per la vita con un entusiasmo capace di contagiare la sua giovane vicina di letto, gli spettatori troveranno un’altra attrice triestina, Giuliana Artico. Nel cortometraggio anche la figura di un medico, affidato all’interpretazione di Francesco Paolo Ferrara, l’artista palermitano impegnato nella compagnia de La Contrada di Trieste. Il soggetto era stato selezionato da una giuria composta dal presidente OPI Trieste Flavio Paoletti, dalla presidente di ShorTS IFF Chiara Valenti Omero, dal regista Diego Cenetiempo e dai giornalisti Marinella Chirico, Umberto Bosazzi e Federica Gregori, con il presidente dell’Odg Fvg Cristiano Degano.

A partire da sabato 12 maggio, Giornata internazionale dell’infermiere, il trailer del cortometraggio sarà online sui siti OPI (www.ipasvitrieste.it) e Casa del Cinema (www.casadelcinematrieste.it).

E martedì 15 maggio, alle 20 al Cinema Ariston l’attesa anteprima, con la proiezione pubblica del cortometraggio, in una festosa cornice di presentazione che porterà il pubblico triestino a contatto diretto con gli interpreti di “Due pennellate” e con i produttori, per conoscere meglio i meccanismi di un lavoro avviato per raccontare a tutti il “mestiere” dell’infermiere e l’evoluzione di una professione che trova radicamento anche e soprattutto nella relazione umana con le persone assistite.