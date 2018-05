"Il piacere di mangiare “Sano con gusto”. Invecchiamento attivo per vivere in salute" è questo il titolo del progetto regionale che fa tappa nella Bassa friulana con l'incontro pubblico che si terrà venerdì 18 maggio, con inizio alle ore 16, nell'Auditorium del Marinaretto di Palazzolo dello Stella.

L'iniziativa è promossa da Federsanità ANCI FVG e AUSER FVG e della Bassa friulana insieme al "Tavolo regionale permanente per l'invecchiamento attivo", AAS 2 Bassa friulana - Isontina e al Comune di Palazzolo dello Stella.



Il progetto “Il Piacere di mangiare “Sano con gusto” mira a favorire, con modalità pratiche, coinvolgenti e “gioiose”, la crescita di consapevolezza nella popolazione adulta del Friuli Venezia Giulia del ruolo positivo che una corretta alimentazione, insieme all’attività fisica adeguata, possono svolgere nel mantenimento della propria salute il più a lungo possibile. Sebbene il progetto si rivolga, in particolare, alle persone adulte, il tema dell’alimentazione utile e di qualità riguarda tutte le età nelle scelte della vita di ogni giorno (corretti stili di vita).



Si tratta di un percorso teorico – pratico che nasce nell’ambito del “Tavolo di lavoro regionale inter direzionale permanente in materia di Invecchiamento Attivo” (L.R. 22/2014), per volontà di Federsanità ANCI FVG, AUSER FVG, IRCCS CRO di Aviano (PN), insieme alle Aziende per i Servizi Sociosanitari, ai Comuni e al mondo dell’associazionismo e del volontariato.



La finalità del progetto è quella di valorizzare le peculiarità locali e le esperienze già realizzate su questi temi, coordinando diversi soggetti, con il contributo degli esperti del sistema sanitario regionale e tramite incontri pubblici interattivi, con discussioni teorico-pratiche, dimostrazioni di cucina ed eventi sociali e conviviali.

Il programma a Palazzolo dello Stella prevede i saluti del sindaco, Franco D’Altilia, del presidente provinciale AUSER Udine, Dario Rassatti e del presidente di Federsanità ANCI FVG, Giuseppe Napoli insieme al direttore generale di AAS 2 Bassa friulana – isontina, Antonio Poggiana.

Modererà l’incontro Stefano Montello, scrittore e operatore sociale, responsabile della “Fattoria sociale” Volpares, Palazzolo dello Stella.



Seguiranno gli interventi di : Silla Stell, del servizio Igiene e Sanità pubblica, dipartimento di prevenzione AAS 2 Bassa friulana – Isontina (“Stili di vita e invecchiamento attivo” ),



Anita Zanin, psicopedagogista (“Perché mangiamo ? Noi e il cibo, tra necessità e piacere…una relazione per la vita”) e Diego Serraino, direttore Registro regionale tumori FVG, IRCCS CRO, Aviano (“Le peculiarità dell’alimentazione nella persona anziana. Sovrappeso, obesità, attività fisica e salute nell’invecchiamento attivo”).

Seguiranno il dibattito e le conclusioni di Gianfranco Pizzolitto, Presidente AUSER FVG. Infine, l'aperitivo “Sano con Gusto” con prodotti locali.