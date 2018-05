L’andamento climatico di questo periodo sta favorendo la riproduzione delle zecche la cui presenza è in aumento non solo nella nostra regione ma anche nella vicina Carinzia.

Il caldo umido è uno dei principali fattori di espansione dei virus e dei patogeni che la zecca trasporta. Nella nostra regione, inoltre, la zecca è ormai diffusa non solo negli ambienti silvestri, ma anche in città, marciapiedi compresi. L’esposizione al pericolo, comunque, è maggiore durante le attività a diretto contatto con l’erba alta, i cespugli e il fogliame, nei boschi, ai bordi dei sentieri e nelle radure. Come difendersi?



Secondo il veterinario parassitologo Paolo Zucca, questa presenza scomoda non è un problema secondario perché può generare patologie invalidanti. Pertanto il controllo degli abiti e del corpo una volta rientrati da un posto particolarmente a rischio, deve entrare a far parte delle nostre abitudini.



Le zecche si fissano nei posti più impensati, come le cuciture dei jeans e pungono anche il giorno dopo. Non è vero, come è opinione diffusa, che una zecca piccola comporti meno problemi rispetto a una di dimensioni più grandi. Il rischio è sempre lo stesso. “Bisogna entrare nell’ordine di idee- spiega Zucca – che le zecche siano ormai diffuse anche in centro a Udine, poiché per il trasporto possono avvalersi di almeno 300 ospiti diversi. Di routine bisogna tener presente che il parassita è in agguato nel sottobosco e dove l’erba supera i 10 15 centimetri. Una doccia al rientro da una zona umida aiuta a lavar via l’eventuale ospite che generalmente non si attacca subito".



Le zecche temono il secco e la disidratazione, ecco perché se i vestiti sono posti in un’asciugatrice muoiono nel giro di pochi minuti.



“Nella nostra regione la vaccinazione volontaria contro la Tbe - spiega Maurizio Ruscio, direttore del dipartimento di medicina di laboratorio dell’ASUITS- è ormai una routine. Lo schema vaccinale è analogo a quello dell’antitetanica. A un mese , a un anno e dopo 3-5 anni dalla prima dose”.



Se siete stati morsi

Se, nonostante le precauzioni, siete stati morsi, bisogna asportare la zecca il prima possibile (la trasmissione delle malattie, di norma, inizia dopo 24 ore) e in modo corretto, ovvero evitando di schiacciare il corpo. Bisogna procedere come se togliessimo un chiodo da un’asse di legno.



Poi, sarà opportuno osservare la zona colpita: arrossamenti e irritazioni nell’immediato non devono destare allarmi, mentre sono sospette manifestazioni cutanee a distanza di 10-15 giorni dal morso, perché rappresentano il primo campanello di allarme della malattia di Lyme, che si può manifestare con un eritema migrante, ma spesso è asintomatica.



Quindi, in ogni caso, è bene segnare la data in cui si è stati colpiti e, a distanza di sei settimane, effettuare un esame del sangue. Le altre infezioni trasmesse, invece, sono sempre associate a febbre che compare a distanza di otto/dieci giorni dal morso.



