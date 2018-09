Per la prima volta in Friuli sarà messa gratuitamente a disposizione del pubblico la ‘SalutExpò’, mostra della Fondazione Vita e Salute, che si svolge da molti anni in tutto il mondo. L’evento – in programma domenica 30 settembre in piazza San Giacomo a Udine - promuove, attraverso l’informazione e la sensibilizzazione, il benessere olistico dell'individuo, basato su prevenzione e uno stile di vita sano e naturale.

Otto postazioni coinvolgenti e partecipative da percorrere con la guida di persone qualificate nel settore, permetteranno di riscoprire i benefici di elementi naturali come il sole, l’aria e l’acqua, rivalutare i vantaggi di una sana nutrizione, dell’esercizio fisico, del riposo, della temperanza, della fiducia e l’assoluta necessità di sottoporsi periodicamente a controlli clinici. Alla fine del percorso è possibile il colloquio con un medico.

La Fondazione Vita e Salute ha l’obbiettivo esclusivo di offrire conoscenza e consapevolezza di quanto è possibile fare per contribuire a migliorare la qualità di vita. L’evento, patrocinato dal Comune di Udine, è in programma dalle 10 alle 15.