Per la gioia di chi non ne può più di raffreddori e tosse, mal di gola e dolori alle articolazioni, siamo ufficialmente entrati nella fase finale dell'epidemia influenzale 2018.

"L’attività influenzale della settimana 13/2018 continua a scendere - confermano i dati del Rapporto della sorveglianza integrata a cura dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) - ed è rientrata ai livelli di base nella maggior parte delle regioni. In questa settimana è stato segnalato un caso grave e severo confermato per influenza ricoverato in terapia intensiva, inoltre, i dati relativi alle settimane precedenti sono stati aggiornati. Il numero totale è di 744 casi, dei quali 160 deceduti. In Italia sono stati registrati 15 casi gravi di influenza confermata segnalati in donne gravide, due delle quali decedute. I livelli della mortalità negli ultrasessantacinquenni sono in questa settimana lievemente inferiori al dato atteso. Nel complesso, nella popolazione generale, sono dominanti i ceppi di tipo B, mentre nell’ambito dei virus A prevalgono i ceppi A/H1N1pdm09. Tra i casi gravi e severi invece, soprattutto fra i decessi, più della metà dei casi sono causati dal virus A/H1N1pdm09. L’attività influenzale comincia ad essere sporadica, essendo al di sotto dei valori di base, da più di due settimane".

Il virus ha provocato diverse vittime in Italia e anche in Friuli Venezia Giulia, dove sono stati segnalati sei decessi riconducibili all'influenza e 20 casi gravi. Per la prima volta dalla stagione 2009/2010, infatti, tutte le regioni, escluso il Molise, riportano la presenza di casi gravi confermati di influenza ricoverati in terapia intensiva. Record in Lombardia con 22 decessi e 150 casi gravi.

Il 90% dei decessi (uno dei quali importato) si è verificato in soggetti di età superiore ai 25 anni. In 13 casi i soggetti deceduti non presentavano condizioni di rischio preesistenti e 2 donne erano gravide. In 78 (49%) casi è stato isolato il virus A/H1N1pdm09, in 72 (45%) casi il virus B e in 10 (6%) casi virus A/non sottotipizzati.

Dei casi gravi segnalati, il 58% di sesso maschile, con età media di 60 anni (0-104), l’84% presentava almeno una condizione di rischio predisponente il complicarsi delle condizioni cliniche (diabete, tumori, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie croniche, ecc). Quindici casi gravi si sono verificati in donne gravide. Tutti i casi sono stati ricoverati in una Unità di Terapia Intensiva e/o subintensiva (63 hanno necessitato del supporto ECMO e 314 sono stati intubati).

In 304 (52%) casi gravi è stato isolato il virus A/H1N1pdm09, in 214 (37%) il virus B, in 9 (2%) casi il virus A/H3N2, in 53 (9%) casi un virus A/non sottotipizzato.

Durante la tredicesima settimana del 2018, 482 medici sentinella hanno inviato dati circa la frequenza di sindromi influenzali tra i propri assistiti. Il valore dell’incidenza totale è pari a 1,74 casi per mille assistiti. Nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 4,23 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 1,37 nella fascia 15-64 anni a 1,75 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 1,36 casi per mille assistiti.

I dati raccolti vengono utilizzati per stimare il numero di casi gravi e severi di influenza confermata per età su base settimanale e descrivere le caratteristiche cliniche della malattia. È probabile che i numeri forniti siano sottostimati - sottolinea il rapporto - poiché i ricoveri per influenza possono essere non confermati, sia perché il test non viene eseguito, sia perché i casi possono essere attribuiti ad altre cause di polmonite o altre comuni complicanze dell’influenza.

I dati di InfluNet (il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell’influenza) e qui riportati si basano sulla partecipazione di circa 4500 volontari su tutto il territorio italiano. Mediamente ogni settimana sono circa 1300 i volontari che riportano il proprio stato di salute. Mediamente, ogni settimana, circa il 75% dei casi di sindrome influenzale riferisce di non essersi rivolto a una struttura del Servizio sanitario nazionale.

Circa il 20% dei partecipanti riferisce di essersi vaccinato dall'inizio della stagione influenzale.