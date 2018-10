Dopo il grande successo ottenuto lo scorso maggio quando ha presentato il libro 'Mangiare bene per sconfiggere il male', l’oncologa Maria Rosa Di Fazio ritornerà ospite a Cividale del Friuli, accolta questa volta al Teatro Adelaide Ristori.

La dottoressa presenterà, infatti, venerdì 12 ottobre 2018 alle 20.30, il suo nuovo libro 'Sconfiggere il male: le 100 domande e le 100 risposte per prevenire, conoscere e combattere i tumori', in un incontro moderato dal giornalista Guido Mattioni; interverrà anche l’agronomo Enos Costantini.

“Vista la grande affluenza riscontrata durante la prima presentazione avvenuta presso Palazzo de Nordis – dichiara l’assessore Angela Zappulla – l’assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Biblioteca Civica, non poteva esimersi dall’organizzare un secondo incontro”.

E il secondo incontro servirà anche per presentare il terzo libro pensato dall’Autrice non per gli addetti ai lavori, ma per tutti. Di qui, appunto, la scelta: una lunga intervista – 100 domande e 100 risposte – per rispondere agli interrogativi di chi medico non è. Usando un linguaggio semplice, diretto, sincero, mai equivoco. Perché la conoscenza è il primo strumento di prevenzione per chi è sano, ma al tempo stesso diventa un’arma in più a disposizione di chi sta lottando contro il male. L’ingresso alla presentazione è gratuito.