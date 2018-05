Si è svolto oggi, all’Istituto de Sandrinelli di Trieste, l’ultimo incontro del “Road-Endo Fvg”, la serie di appuntamenti che l’Associazione Endometriosi Friuli Venezia Giulia Onlus ha organizzato durante questo anno scolastico per sensibilizzare gli studenti su una malattia ancora oggi poco conosciuta e sulla quale s’interviene tardivamente, basti pensare che la diagnosi avviene con un ritardo che va dai cinque ai nove anni. I numeri parlano chiaro: su 259.056 donne in età fertile in regione, circa 25.000 soffrono di endometriosi.



“La raccolta dati che portiamo avanti da anni negli istituti grazie al supporto di dirigenti scolastici, docenti, ragazzi e ragazze è, al momento, unica in Italia”, spiega la presidente, Sonia Manente, la quale prosegue: “Grande risulta la soddisfazione nel vedere studenti così attenti e coinvolti, il nostro più importante risultato. Per motivi di lavoro non ho potuto partecipare alla giornata odierna, l’unica volta in cui è mancata la mia presenza. Bisogna considerare, infatti, che ognuna di noi prende ferie per svolgere questo tipo di attività, in forma di puro volontariato”, continua Manente.



Presenti oggi in aula 43 studentesse e 8 studenti del triennio dei Servizi Socio-Sanitari, le volontarie Monica, Rita, Annalisa e Tania nonché Francesca Buonomo, medico ginecologo, specialista in ecografia all’ospedale Burlo Garofalo di Trieste, per un incontro che fa seguito a un altro appuntamento realizzato nel novembre del 2017.



“Ringrazio il preside dell’istituto, la professoressa Teresa Tucci, coordinatrice dell’iniziativa, le ragazze dell’Associazione per il loro impegno nonché il Burlo e il dirigente Giuseppe Ricci che ha permesso la partecipazione della dottoressa Buonomo. Un altro tassello per la formazione dei ragazzi è stato aggiunto. Bisogna fare ancora molto lavoro per sensibilizzare adeguatamente le istituzioni e l’opinione pubblica, ma, dopo quasi un ventennio di presenza sul territorio e la prima legge italiana e regionale sul tema, la n.18 del 2012, da me promossa, sicuramente qualcosa si sta muovendo, grazie ad un impegno continuo”, conclude Manente.