Una scienza, con caratteristiche più universalmente biologiche, oltre che mediche, si è posta una domanda: per poter sconfiggere questo tumore quasi definitivamente perché non ce lo immaginiamo solamente prima che nasca? Questa scienza è la genetica e la sua relativa recente applicazione in oncologia.



E’ stato scoperto che questo tumore, assieme ad altri e in una certa percentuale, per nascere ha bisogno di un “corredo genetico mutato e alterato” nelle precedenti generazioni. Sia ben chiaro: un tumore al seno non si può ereditare in sé direttamente, ma può esserne trasmessa la predisposizione anche in generazioni lontane. Tutto questo ci potrebbe portare al pensiero che, comunque, il tutto sarebbe piuttosto casuale e soprattutto fatale, relegando la conoscenza genetica all’immotivata paura di soggetti giovani che vivono in famiglie dove ci sono o ci sono stati diversi casi di tumore.



La possibilità pratica attuale di poter ‘leggere’ e, quindi, codificare il nostro Dna ha consentito d’immaginare la predisposizione al tumore. Si tratta di due piccoli pezzetti di Dna, che vanno sotto il nome di Brca 1 e 2, che possono modificarsi nella loro struttura ed essere la base dello sviluppo tumorale. Questi pezzetti possono tramandarsi e costituire, se letti e individuati, un’immagine di previsione. Questo avviene mediante l’esecuzione di specifici test genetici, una volta molto costosi e a pagamento, attualmente più disponibili ed eseguibili socialmente (in imminente previsione mutualistica nella nostra Regione).



La Lilt è a Udine, in via Francesco di Manzano 15; contatti 0432-548999

o www.legatumoriudine.com