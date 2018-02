Stop alle frequenti aggressioni e violenze fisiche e verbali contro i medici e gli operatori sanitari. L'Ordine dei Medici di Udine, attraverso il presidente Maurizio Rocco, denuncia l'incremento di questi casi, l'ultimo consumatosi contro quattro professionisti, un medico e tre infermiere al Centro di salute mentale a Tarcento. Il fenomeno delle violenze contro il personale sanitario sta crescendo a vista d'occhio. E l'appello è chiaro: “Chiediamo un intervento urgente alle istituzioni sanitarie regionali e alla dirigenza delle aziende sanitarie perché potenziano i sistemi di sicurezza delle sedi a maggior rischio, contribuendo a restituire al personale le certezze indispensabili per svolgere il loro delicato ruolo professionale”.

Rocco, oltre a esprimere solidarietà, sostegno e pronta guarigione ai quattro sanitari, chiede sia presente e operativa nei vari Presidi sanitari del territorio una postazione fissa di Forze dell'ordine, in modo da scongiurare simili episodi. Il presidente fa riferimento anche alle ripetute aggressioni contro le guardie mediche e i medici-donna che rischiano, come purtroppo è già avvenuto, di subire anche violenze sessuali, per non parlare delle violenze nei Pronto Soccorso... L'augurio è che ci si muova prima di arrivare alla situazione fuori controllo registrata in Puglia dove l'Ordine ha tappezzato la città di manifesti.

“Siamo sempre in prima linea, in ogni sede, non solo dove si trattano pazienti con disturbi psichiatrici. Rischiamo ogni giorno, chiediamo di essere tutelati e protetti”, aggiunge.

Infine, un altro capitolo preoccupa l'Ordine che si associa alle denunce della Federazione medici di medicina generale: “Da anni anche noi come Ordine professionale abbiamo chiesto una diversa programmazione per evitare di ritrovarci nei prossimi 5-10 anni senza medici di base e medici di certe specialità. Senza programmazione non c'è difesa del diritto alla salute costituzionalmente garantito. Siamo stanchi di ripetere le stesse cose, adesso vogliamo soluzioni!”.