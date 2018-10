Presentazione stamattina del nuovo Ureterorenoscopio flessibile FLEX-X2s, che l’azienda Calcorpress Industries Srl di Roveredo in Piano, attiva nel settore della lavorazione della lamiera di proprietà della famiglia Caliman, ha donato alla S.C. di Urologia dell’Ospedale “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone.

Lo strumento, poliuso, è un ureterorenoscopio flessibile, che viene utilizzato per il trattamento endoscopico della calcolosi renale, permette un trattamento mini invasivo consentendo di raggiungere i calcoli attraverso le vie urinarie naturali.



Ha un diametro inferiore a 3 millimetri, molto sottile quindi e che ha all’interno permette il passaggio di una fibra laser con il quale il calcolo viene trattato. La punta è flessibile e permette di entrare nelle cavità renali.

“E’ una strumentazione, evidenzia il Dott. Daniele Maruzzi, referente per l’Endurologia e tecniche mini invasive nell’Urologia di Pordenone, che si aggiunge ai sei ureterorenoscopi, già in dotazione al nostro reparto. Si tratta di strumentazione molto delicata e che dopo 15/20 interventi e cicli di sterilizzazione, si danneggia, e deve essere cambiata. E’ opportuno di conseguenza, avere a disposizione una dotazione di strumenti, sempre numericamente adeguata”.



“La nostra capacità attrattiva, anche per questo tipo di interventi, è molto alta, spiega Maruzzi, determinando di conseguenza un’afferenza importante al reparto di Urologia di Pordenone. Nel 2017, abbiamo eseguito, 380 trattamenti, solo per la calcolosi, pari a circa 1/3 dei ricoveri totali in ambito urologico, con un’ attrazione dal territorio extra AAS5, del 32%, con 122 casi. Per questo tipo di trattamenti di calcolosi, abbiamo pazienti da tutta la regione e da zone limitrofe del Veneto.Nel primo semestre del 2018 abbiamo già effettuato per questa patologia, 206 ricoveri, 77 di questi extra AAS5, pari al 37% dei casi.

“Oltre a ciò và sottolineato, prosegue Maruzzi, che trattiamo, fra i pochi centri in Italia, anche la calcolosi pediatrica. Dal 2013 fino adesso, abbiamo trattato 20 pazienti, dai 15 mesi ai 18 anni, molti anche da fuori provincia”.



L’incidenza della calcolosi, per i 2/3 negli uomini per 1/3 nelle donne, è in aumento nei paesi industrializzati e anche nel nostro territorio. E’determinata da molti fattori tra i quali l’alimentazione, patologie metaboliche , il cambiamento climatico, la sedentarietà, l’obesità.

Nell’ultimo decennio, il grande flusso migratorio dall’Est Europa, ha comportato anche un aumento di afferenza di pazienti provenienti dall’area Balcanica, con una diversa dieta alimentare. Si tratta, solitamente, di casi più complessi, con calcoli renali molto più duri e più grandi.

“La scelta del tipo di trattamento per la calcolosi renale e ureterale è determinata da vari fattori tra i quali soprattutto le dimensioni del calcolo”,spiega il Dott. Maruzzi.

“Quando il calcolo è di volume inferiore a un centimetro, e sempre che le situazioni anatomiche lo permettano, con una procedura ambulatoriale, attraverso la cosiddetta Litotrissia extra corporea può essere frammentato dall’esterno con onde d’urto.



I frammenti del calcolo, vengono espulsi poi per via naturale.

Eseguiamo con questa tecnica , dai 40 ai 50 trattamenti all’anno.

Le indicazioni al trattamento dei calcoli mediante l’ureteroscopia flessibile, per via retrograda, denominata RIRS, prevede che ci siano delle caratteristiche specifiche.

Il calcolo non deve essere troppo grosso, non superare cioè la misura di un centimetro un centimetro e mezzo di diametro, non deve essere troppo duro, visto che la composizione chimica può variare e, soprattutto, deve essere in una posizione anatomica, accessibile con la strumentazione.

Nel 2017, abbiano eseguito, a Pordenone, con questa tecnica, 200 casi.



Quando il calcolo è, invece, più grosso o viene individuato nelle cavità renali, in posizioni che non ci consentono di accedere per via retrograda, dobbiamo accedervi per via percutanea. Eseguiamo tra i 40 e i 50 interventi all’anno di questo tipo e anche per questi casi registriamo un afferenza da fuori i confini dell’ambito di competenza dell’Azienda Sanitaria 5.

Per i calcoli di dimensioni maggiori, ricorriamo sempre alla tecnica chiamata ECIRS, trattamento intracorporeo, con un intervento percutaneo che viene svolto utilizzando due strumenti. E’ una tecnica combinata, che prevede che un operatore agisca con uno strumento flessibile per via retrograda, la RIRS, e l’altro operatore, invece, agisca per via percutanea con uno strumento rigido.



I vantaggi di questa tecnica sono numerosi:esatta sede di puntura renale evitando sanguinamenti;cooperazione tra i due operatori: ad esempio l’urologo che agisce per via retrograda, utilizzando il suo strumento, può portare all’operatore che agisce per via percutanea, frammenti di calcolo dislocati in posizioni a lui non accessibili.

Di conseguenza la ECIRS risulta una tecnica che permette un trattamento più veloce e più efficace della calcolosi renale complessa ,con un tasso di stone free, quindi di una completa eliminazione dei calcoli renali, superiore rispetto alla tecnica standard.

Svolgiamo anche attività di formazione promuovendo corsi per queste tecniche mini invasive, ai quali hanno partecipato colleghi italiani ed esteri giunti a Pordenone anche dalla Bielorussia dalla Bulgaria, Slovenia e Croazia”.

Grazie alla generosità di alcuni imprenditori del territorio, le donazioni per l’acquisto di strumentazione per la S.C. di Urologia dell’Ospedale “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone, dal 2003 ad oggi, sono state pari a un milione 256 mila euro. Nel 2010, grazie proprio ad una donazione, è stato possibile acquistare uno strumento del valore di circa 800 mila euro, che permette la termoablazione prostatica con ultrasuoni focalizzati ad alta intensità(Ablatherm HIFU) del il tumore della prostata.