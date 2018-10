‘Ostetricia e ginecologia e il territorio: l’importanza dell’educazione sanitaria e della prevenzione’. E’ questo il tema del convegno organizzato dall’Azienda sanitaria 3 Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli in programma sabato 6 ottobre dalle 9 nel palazzo Consiliare di Venzone.

“L’educazione sanitaria e la prevenzione rappresentano i cardini su cui si deve basare il quotidiano lavoro in sanità”, spiegano gli organizzatori. “Questo è ancora più valido per le aziende sanitarie territoriali come la nostra. Abbiamo, quindi, inteso organizzare questo incontro per approfondire alcune problematiche ginecologiche e ostetriche che proprio nell’educazione sanitaria e nella prevenzione trovano, anche alla luce delle più recenti evidenze scientifiche, il perno della loro risoluzione”.

In particolare sarà discussa la relazione tra stili di vita e infertilità femminile e maschile e quale può essere in quest’ottica il ruolo della scuola. Sarà affrontato il tema delle infezioni da papilloma virus e il ruolo della vaccinazione. “Sempre in ambito ginecologico, e sempre con uno sguardo orientato verso la prevenzione, abbiamo voluto affrontare temi quali l’adolescenza, con i compiti che deve svolgere un ambulatorio che affronta questa tipologia di fruitrici, e la menopausa, con le sue problematiche ormonali osteoporotiche e mestruali”, spiegano ancora.

In ambito ostetrico saranno affrontati temi quali il diabete gestazionale e le problematiche connesse alla sua prevenzione e all’importanza del follow-up, le vaccinazioni in gravidanza nell’ottica delle nuove disposizioni ministeriali e il ruolo che deve avere l’ostetrica nella gestione della gravidanza fisiologica in ambito ospedaliero e territoriale.

Il Congresso sarà l’occasione per un confronto con le istituzioni territoriali sul ruolo dell’attività ostetrica in un’azienda sanitaria con un ampio bacino d’utenza montano.

Per le iscrizioni scaricare i moduli all’indirizzo http://www.aas3.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/formazione.html e inviarli alla e-mail formazione@aas3.sanita.fvg.it