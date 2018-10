Dal 1992, nel mese di ottobre torna la campagna Nastro rosa, indetta dalla Lilt e patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute. Anche nel 2018 si ripropone di sensibilizzare alla prevenzione dei tumori femminili. La Lilt di Udine celebra questa iniziativa con il convegno annuale in Sala Ajace, il 20 ottobre, dal titolo ‘Tumori: tra realtà e falsi miti’, in collaborazione con il Dipartimento di Oncologia dell’Asuiud.

Negli ambulatori del Centro di prevenzione e ascolto Nella Arteni, i medici volontari Lilt saranno disponibili per tutto il mese per le visite senologiche gratuite di prevenzione. Il Comune di Udine, mantenendo una bella tradizione, illuminerà di rosa via Mercatovecchio.



Accanto al ‘rosa’, ci sarà anche una nota piccante: sabato 13 e domenica 14 ottobre, infatti, torna il Peperoncino Day, organizzato per il 16o anno dall’Accademia del Peperoncino. L’iniziativa propone al pubblico un ‘bouquet’ di prodotti agroalimentari nostrani (peperoncino in primis!), denominato ‘Il cuore del Friuli’ in cambio di un’offerta a favore della Lilt. Il 30 settembre, come anteprima degli eventi, la Libertas Martignacco giocherà un triangolare di pallavolo femminile a Cividale assieme a Cda Talmassons e Nova Gorica, anche per raccogliere fondi per la Lilt.

Tante proposte e tante realtà, quindi, uniscono le loro forze per divulgare sani stili di vita, nei quali la Dieta Mediterranea, ormai patrimonio dell’Unesco, costituisce una ‘medicina’ fondamentale per la salute e la prevenzione dei tumori.

La Lilt è a Udine, in via Francesco di Manzano 15; contatti 0432-548999

o www.legatumoriudine.com

* presidente Lilt di Udine