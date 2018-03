Per la prima volta in Italia è stato pubblicato su una rivista scientifica, l'International Journal of Immunology and Immunobiology, un lavoro sull’ozonoterapia in pazienti oncologici con fatigue (spossatezza, stanchezza), un sintomo molto frequente e invalidante in oncologia. Lo studio, condotto dal professo Umberto Tirelli e dai suoi collaboratori dell’unità Centro Tumori - CFS - Fibromialgia della Clinica Mede di Sacile, ha evidenziato in circa 40 casi di pazienti con diversi tipi di tumore (mammella, colon, prostata, rene, melanoma e carcinoma del polmone), durante la terapia oncologica e in fase avanzata di malattia, un miglioramento significativo in oltre il 70% dei casi senza alcun effetto collaterale.

La terapia consisteva in un’infusione venosa di ozono che veniva generato dall’ossigeno attraverso un generatore apposito, due volte alla settimana per un mese secondo i protocolli della Sioot (Società scientifica di ossigeno ozono terapia).

"Questo è il più numeroso studio su pazienti con tumore trattati con ozonoterapia riportato nella letteratura medica" spiega Tirelli, responsabile dello studio. "L'ozonoterapia è già impiegata con successo, qui alla Clinica Mede, nella terapia della Sindrome da fatica cronica, nella Fibromialgia, nelle ernie lombari e cervicali e nelle artrosi, e con questa esperienza può essere impiegata con successo anche nella fatigue correlata ai tumori, dove non esiste ad oggi alcun trattamento efficace disponibile".