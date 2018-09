Mercoledì 19 settembre, alle 17.30, alla Sala Ajace del Comune di Udine, il Centro di Aiuto alla Vita - in collaborazione con le associazioni Punto Domina Udine e Progetto Tempo oltre a Asuiud e Uti Friuli Centrale, con il supporto della Fondazione Friuli – dà appuntamento a una conferenza che darà avvio al progetto “#destinazioneVita”.

IL PROGETTO - #destinazioneVita, progetto sostenuto dalla Fondazione Friuli nell’ambito del bando Welfare, è nato dalla collaborazione fra enti e associazioni del terzo settore che, operando a stretto contatto con la popolazione hanno percepito la necessità di ‘riconoscere’ tutti quei soggetti, professionisti e non, che si prendono cura di qualcuno. Non importa che sia il genitore col figlio, l’adulto col congiunto malato, la badante con l’anziano o il volontario: assistere è comunque gravoso emotivamente e sul piano del tempo, e richiede delle conoscenze che non sono scontate.

PERCORSI SPECIFICI - All’interno del Progetto, quindi, sono stati sviluppati dei percorsi specifici per ogni tipologia di caregivers. Contestualmente ai percorsi formativi si intende fornire ai caregivers nuove conoscenze utili a gestire il carico emotivo, ad esempio, favorendo, lo sviluppo di una rete di auto-mutuo-aiuto. Sono inoltre previsti incontri informativi aperti alla popolazione e in particolare agli abitanti del quartiere Aurora ove risulta altresì ancor più urgente “il riconoscimento dei caregivers” per i quali sono stati pensati percorsi di integrazione, multiculturalità e genitorialità.

EDUCARE A ESSERE - Il primo evento successivo all’apertura, porta la data del 21 settembre e segna l’avvio del percorso Educare ad Essere accreditato ECM per personale socio-sanitario: le iscrizioni sul sito dell’Azienda