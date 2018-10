La dialisi di San Daniele del Friuli, all’Ospedale Sant’Antonio, ha compiuto 20 anni dalla sua fondazione. Una data importante, che sarà celebrata venerdì 12 ottobre con un convegno, in programma nella Sala Consiliare della Biblioteca Guarneriana Antica alle 15.30. Sul palco Pietro Valent, Sindaco di San Daniele del Friuli, Angelo Floramo, Consulente scientifico della Biblioteca Guarneriana Antica, Pierpaolo Benetollo, Direttore Generale dell’Aas3, Massimo Adorati Menegato, ex Direttore della Nefrologia e Dialisi, Gianpaolo Amici, attuale Direttore della Nefrologia e Dialisi, Rosella Ferraro Mortellaro, Dirigente Medico della Nefrologia e Dialisi, ed Enza Castenetto, Coordinatrice Infermieristica della Dialisi di San Daniele del Friuli.

La struttura operativa complessa di nefrologia e dialisi svolge attività di ricovero e ambulatoriale, compresa l’attività di dialisi, nelle sedi di San Daniele, Tolmezzo, Gemona e Codroipo. Complessivamente segue 107 emodializzati, 36 in dialisi peritoneale domiciliare, 4 in emodialisi domiciliare e 51 trapiantati di rene. L'attività ambulatoriale è organizzata in aree dedicate: divisionale generale, Mrc avanzata, glomerulonefriti, trapianto, dialisi peritoneale, emodialisi domiciliare, terapia conservativa avanzata e palliativa, osteoporosi. In corso di definizione nuove attività di trattamento dell'anemia e del rene policistico.

Nel 2017 nei cinque posti letto della nefrologia integrati nel Reparto di Medicina generale di San Daniele sono stati registrati 91 ricoveri, l'attività ambulatoriale complessiva ha registrato 46.800 prestazioni. La Soc svolge anche attività di consulenza in tutte le sedi compresa dialisi in emergenza e reperibilità. Sono in atto rapporti con i 4 Distretti per le visite domiciliari e con il DIP di Gemona per supporto alla dialisi. Vengono seguiti anche pazienti residenti in CDR.

Lo staff medico costa di 9 medici più il Direttore, 48 unità infermieristiche e di supporto e 2 segretarie amministrative.

Progetti in corso: studio per dialisi aperta al pubblico, terapia palliativa e fine vita, telemedicina e tele-monitoraggio a domicilio, Pdta con Mmg per il follow-up della Mrc.