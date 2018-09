L'assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, lo aveva già detto a luglio e lo ha ribadito davanti alla III Commissione consiliare presieduta da Ivo Moras (Lega): l'intenzione è arrivare in tempi stretti, attraverso un lavoro affidato a dei "saggi" della materia, a una proposta di riformulazione del modello di governo (governance) della sanità regionale, destinata a diventare oggetto di una più ampia discussione istituzionale attraverso le Commissioni e l'Aula consiliare.

"Il mandato - come ha sottolineato Gianpiero Fasola ai consiglieri - era ben delineato e consisteva nel produrre una prima ipotesi di innovazione dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale entro il 30 settembre 2018, e così ha fatto il tavolo degli esperti". Tavolo presieduto dal direttore regionale Salute, Gianni Cortiula, e formato, oltre che da Fasola (direttore del dipartimento di Oncologia dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine), da Lionello Barbina (ex direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità), Silvio Brusaferro (direttore del Dipartimento di area medica dell'università di Udine), Piero Cappelletti (ex direttore del Centro di riferimento oncologico - Cro di Aviano), Roberta Chersevani (medico radiologo ex presidente della Federazione nazionale dell'ordine dei medici e odontoiatri), Gianfranco Sinagra (direttore del dipartimento ad attività integrata cardiotoracovascolare dell'Azienda sanitaria universitaria di Trieste), don Davide Larice (sacerdote fondatore del centro solidarietà giovani "Giovanni Micesio" di Udine) e Giorgio Ros (ex direttore centrale Salute).

I confronti avvenuti tra luglio e agosto hanno portato gli 8 esperti - ha reso noto Riccardi - a esplicitare intanto un modello di governo, che si distingue dalla pianificazione sanitaria. A loro abbiamo chiesto di fare una ricognizione dei punti di forza e di debolezza del Sistema sanitario regionale e di fornire delle ipotesi di correzione.

Fasola ha così parlato di problemi di rilevanza strategica evidenziati dalla ricognizione. Il portavoce del tavolo di esperti non ha mancato di sottolineare le difficoltà che incontra la direzione centrale Salute a reggere il proprio ruolo di fronte a complessità del sistema che ieri non c'erano, e al conseguente fabbisogno di competenze per rispondere a un interfaccia che si è evoluto.

E ha poi parlato di carenza di percorsi di formazione, inadeguatezza persistente del sistema informatico, normative disattese, offerta territoriale incoerente rispetto ai flussi di utenza, mancata programmazione tra Ambiti e Distretti socioassistenziali per case di riposo e prestazioni sociali, ridefinizione delle relazioni tra ospedali e territorio e tra territorio e Ambiti, percorsi attraverso i quali il Distretto diventerebbe il caposaldo del sistema. E ha difeso la necessità che anche le Aziende ospedaliere del FVG si ingrandiscano: la media italiana delle dimensioni demografiche delle Ass è di 650mila abitanti - ha detto Fasola -, da noi sono passate da 200mila a 240mila dopo 20 anni.

Se veramente si vuole rafforzare la governance della Regione, allora bisogna chiedersi se gli strumenti in suo possesso siano adeguati: non è così - ha sostenuto - anche per vincoli normativi.

Gianpiero Fasola, parlando alla III Commissione consiliare sulla riforma della governance della Sanità regionale, ha detto anche dei macro-interventi di correzione del sistema attuale: riorganizzazione della rete ospedaliera per Area vasta attraverso il modello ospedale hub (strutture in grado di servire un bacino di utenza da 300mila a un milione e 200mila abitanti) - ospedale spoke (centri di primo livello, ospedali con bacino d'utenza compreso tra 150mila e 300mila persone); la revisione del sistema di governo del Sistema sanitario regionale; la ridefinizione delle relazioni ospedale/territorio e territorio/soggetti esterni al Ssr (Ambiti, Arpa, ecc.); definizione di percorsi attuativi del ruolo del Distretto quale caposaldo della sanità non ospedaliera e dell'integrazione sociosanitaria e sociale.

Parlando dell'ente intermedio, Fasola ha fatto l'elenco delle funzioni necessarie al sistema, oggi assenti o da potenziare, che toccano il sistema informatico e il coordinamento di quello informativo; la formazione dei manager; il consolidamento, la programmazione e il controllo degli atti aziendali; la gestione sanitaria accentrata; un'area per progettazione e coordinamento delle reti professionali e percorsi integrati di cura; un'area per innovazione tecnologica e investimenti sul patrimonio; un'area per accreditamento e rischio clinico; un'area per cure primarie e integrazione sociosanitaria. Oltre alla necessità di una tecnostruttura per la gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche.

Quanto all'assetto istituzionale, gli esperti sono giunti a due conclusioni, affermando che spetta alla politica e ai governanti decidere quale scegliere, non a loro.

Si tratta di un'ipotesi A che prevede quali soggetti: la direzione centrale Salute; l'ente intermedio; un'Azienda sanitaria per l'area pordenonese; un'Azienda sanitaria universitaria per l'area udinese; un'Azienda sanitaria universitaria per l'area giuliano-isontina. Da tutte e tre dipenderebbero i Distretti. Si dovrebbe, poi, ridefinire il posizionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Ircss) Burlo di Trieste e Cro di Aviano (essere isolati o integrati).

L'altra, l'ipotesi B, vede sempre la direzione centrale Salute capofila, poi l'ente intermedio e, a seguire, un'Azienda sanitaria regionale che comprende tutto il territorio e da cui discendono tre aree vaste e relativi distretti, con un'Azienda ospedaliera per l'area pordenonese, un'azienda Azienda ospedaliero-universitaria per l'area udinese e un'Azienda ospedaliero-universitaria per l'area giuliano-isontina.

Diverse le domande dei consiglieri, che sono andate dal voler sapere come avverrà esattamente la gestione delle Aziende (Spagnolo - Lega); come avere la certezza di intervenire senza comportare ulteriori criticità al sistema (Basso - FdI/AN); approfondire le ragioni delle criticità, sapere se la Giunta in realtà ha già deciso per uno dei due modelli e quale, capire dove sia meglio posizionare gli Ircss (Cosolini, Santoro e Conficoni - Pd); perplessità sui costi di riorganizzazione del sistema seppure sicuramente entrambi i modelli porteranno a un miglioramento della situazione attuale (Ussai - M5S); che i modelli proposti non impattino ulteriormente su professionisti, medici, infermieri e Oss, già in sofferenza (Liguori - Cittadini); sarebbero state meglio indicazioni più chiare, i temi della prevenzione e della riabilitazione e gli accordi con i medici di base non sono stati evidenziati (Honsell - OpenFVG); sarebbe utile una classifica per priorità delle criticità, anche per capire come i due modelli sarebbero opzionabili rispetto ai problemi più gravi (Da Giau - Pd).

Vi faccio solo un esempio - ha sintetizzato alla fine l'assessore Riccardi -: abbiamo otto Aziende che fanno otto procedure di privacy diverse; questa gestione non aiuta il sistema. Dobbiamo riflettere soprattutto su tre aspetti: qualità manageriale; dotazione tecnologica; qualità della prestazione offerta dal professionista. La prossima settimana chiederemo ai portatori di interesse di esprimere un parere sul modello di governo da scegliere, lo raccoglieremo e ve lo sottoporremo per un confronto aperto tra tutti.

Lega: Moras, soddisfazione per il lavoro dei saggi

Esprime soddisfazione il presidente della III Commissione consiliare, Ivo Moras (Lega) per il lavoro degli otto saggi e ringrazia l'assessore Riccardo Riccardi per aver voluto approfondire la questione sanità in Friuli Venezia Giulia con un metodo condiviso. "Un lavoro di audizione rispettato e apprezzato con i ringraziamenti di tutti i consiglieri a testimoniare la condivisione del metodo utilizzato. L'audizione ha portato alla formalizzazione di due ipotesi gestionali - spiega Moras - e a una attenta analisi dello status quo, proprio grazie alle considerazioni dei saggi".

"La Giunta regionale - commenta il presidente della III Commissione - potrà fare la scelta migliore, mettendo sempre il cittadino al centro, per dare quelle risposte che fino a ora la riforma precedente non ha fornito".

Pd: Riccardi non usi i saggi come foglia di fico

"Riccardi ci dica se c'è un modello di sanità già scelto e non utilizzi i saggi come foglia di fico. Se ha già preso una decisione, come annunciato oggi dalla stampa, per rispetto del lavoro che esimi esperti di sanità hanno prodotto, ce lo faccia sapere". A dirlo sono i consiglieri regionali del Pd Nicola Conficoni, Roberto Cosolini e Mariagrazia Santoro a margine dell'audizione dei comitato dei saggi in III Commissione Sanità.

"Rispetto va senza dubbio riconosciuto al lavoro che gli otto saggi hanno svolto durante l'estate e che ha evidenziato punti di forza e di criticità del sistema sanitario. Restano tuttavia alcuni interrogativi importanti sui quali riflettere. Infatti ci è stata posta dinanzi una prima ipotesi che non stravolge l'impianto attuale e proprio per questo risulta complicato capire come sullo stesso tavolo si possa proporre un modello completamente differente per risolvere lo stesso problema. Il dovere di individuare una risposta spetta certamente alla politica, ma resta da capire se una decisione è stata già presa in barba alla tanto annunciata condivisione".

"La nostra riforma dava piena dignità e opportunità al territorio isontino di contare nella governance della sanità, ora invece ci passano sopra". Commenta così il consigliere regionale del Pd, Diego Moretti, quella che dovrebbe essere la nuova linea del centrodestra sulla gestione della Sanità regionale e che vedrebbe Trieste inglobare Gorizia.

"Per anni gli esponenti locali e non del centrodestra isontino hanno remato in maniera strumentale contro la riforma sanitaria. Ora, come pare, Ziberna e Cisint si troveranno con un pugno di mosche e chi ieri e oggi si lamentava a Gorizia della (presunta) predominanza di Palmanova, da oggi avrà qualche ragione in più per lamentarsi della "sovranità" triestina sull'isontino. Il centrodestra locale farebbe meglio ad alzare la voce con la propria giunta regionale perché lasci le cose inalterate, anziché dare la colpa di tutto alla legge Telesca".