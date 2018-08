Sono 15 milioni gli italiani che, in caso di piccoli disturbi, dal mal di testa al raffreddore, cercano informazioni sul web. Ma, solo nel 2017, sono state oltre 8 milioni le persone vittime di notizie costruite ad arte e 3 milioni e mezzo si sono imbattute in indicazioni mediche sbagliate. Il 73% degli italiani, inoltre, è convinto che, in caso di malanni non gravi, ci si possa curare da soli. Lo rileva una recente ricerca del Censis realizzata in collaborazione con Assosalute per focalizzare l’attenzione sulla comunicazione attraverso i media.

Le informazioni devono dare risposte precise alle aspettative dei cittadini e non ingannarli con falsi messaggi e promesse di cure miracolose. Da poco più di una decina d’anni a questa parte lo scenario comunicativo è radicalmente cambiato. Da una parte è scomparso il paternalismo medico e dall’altra la penetrazione massiva dei social network nel nostro quotidiano ha reso evidente la necessità di una comunicazione accattivante e immediata.



Medici contro le fake news

Da qui la nascita di un sito web (https://dottoremaeveroche.it) per combattere le cosiddette “bufale” che circolano in rete, che ha lo scopo tra l’altro di dare risposte concrete e fugare ogni dubbio. L’artefice è il dottor Alessandro Conte che, in Fvg, rappresenta la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e che lavora nella Direzione sanitaria dell’Aas 3 Alto e Medio Friuli e Friuli collinare.

“La crescente consapevolezza da parte del cittadino-paziente del suo ruolo di attore principale e non di comparsa passiva in ogni percorso di salute, ha spostato il baricentro delle campagne mediatiche dal medico che prescrive, suggerisce, consiglia o dispensa dall’alto del suo piedistallo, a un paziente che prende in mano la sua salute e le scelte ad essa correlate”, spiega Conte.



Il ruolo della comunicazione

Raccontare la scienza è un delicato equilibrio, linguistico in primis, perché si richiede di semplificare senza banalizzare, rendere comprensibile senza abusare di figure retoriche e di metodo, perché richiede di raccontare i risultati per quello che sono e non per quello che vorremmo che fossero. L’informazione televisiva è almeno equivalente dal punto di vista dell’impatto mediatico a quella del web e qualche volta arriva più direttamente alle persone più fragili e meno capaci di utilizzare i sistemi informatici.

Un anziano, magari malato e fragile, segue più facilmente il mezzo televisivo che risulta più potente nei confronti delle persone che hanno meno competenze. Anche il mondo giornalistico deve confrontarsi con impegno con la situazione, rifuggendo da titoli sensazionalistici e dai proclami assoluti.

Alimentare la sensazione o la credenza che la medicina possa tutto, che la scienza sia capace di qualsiasi progresso o che il miracolo sia sempre dietro l’angolo, contribuisce a innalzare il livello delle aspettative della popolazione. A tal proposito Conte pone ad esempio le aspettative che possono nascere in chi guarda serie televisive come ER o Grey’s Anatomy, dove la riabilitazione cardiopolmonare ha successo nel 70% dei casi, mentre nella realtà non supera il 30%. O ancora, l’esempio di uno studio scientifico effettuato sui topi con il presupposto di risultati promettenti, significa alimentare speranze infondate. Il farmaco prima o poi arriverà, ma se tutto andrà per il verso giusto ci vorranno almeno 10 anni perché sia disponibile. Come spiegarlo ai familiari del malato?

Perché si arriva a questo? Perché sicuramente c’è maggiore disponibilità di informazioni, ma anche perché c’è un deterioramento del rapporto fiduciario tra paziente e medico. E su questo gli stessi medici devono fare delle riflessioni.