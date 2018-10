Un tempo i bambini andavano a dormire dopo il Carosello, 21 circa. Dopodiché la tv era cosa da genitori. Adesso la prima serata delle principali emittenti televisive comincia alle 21.30. I bambini restano incollati davanti al piccolo schermo almeno fino al primo tempo dei film in programma. Più blockbuster che d’essai. I piccoli vanno a dormire sempre più tardi , ma la prima campanella suona tra le 7.55 e le 8.



Eppure, diversi studi internazionali raccomandano che i bambini in età scolare dormano almeno 9-10 ore al giorno. Nella nostra regione i bambini dormono in media 9 ore e 35 minuti.

Il 6% dorme meno di 9 ore. A livello nazionale questo dato è stato pari al 13 per cento.



Prima di andare a dormire, e non solo ovviamente, è buona abitudine lavarsi i denti. Questo è un comportamento essenziale per la prevenzione della carie e dell’igiene del cavo orale.

L’89% dei bambini della nostra regione ha dichiarato di essersi lavato i denti la sera precedente l’indagine. A livello nazionale questo dato è risultato pari all’83 per cento.

Il 65% dei bambini ha effettuato la sua prima visita dal dentista tra i 3 e i 6 anni.



Sempre in Friuli-Venezia Giulia i genitori hanno dichiarato che il 25% dei bambini lava i denti non più di una volta al giorno, mentre il dato nazionale è del 32 per cento. Il 10 % dei bambini non è mai stato visitato da un dentista. A livello nazionale il 14% non si è mai seduto sulla poltrona dello specialista.

Il 15 % dei bambini che hanno effettuato almeno una visita dal dentista aveva meno di 3 anni alla prima visita. Il dato scende al 9% a livello nazionale.



Per quanto riguarda l’attività motoria, circa 4 bambini su 10 (43%) fanno almeno un’ora di attività sportiva strutturata per due giorni la settimana, il 15% neanche un giorno e solo il 2% da 5 a 7 giorni, senza differenze significative tra maschi e femmine. Per quanto riguarda i giochi di movimento, nella nostra regione, due bambini su 10 (21%) fanno almeno un’ora di attività per 2 giorni la settimana, il 7% neanche un giorno e solo il 31% da 5 a 7 giorni, senza differenze significative tra maschi e femmine.



Solo un bambino su tre ha un livello di attività fisica raccomandato per la sua età, anche per ragioni legate al recarsi a scuola in auto, giocare poco all’aperto e non fare sufficienti attività sportive strutturate. Dato positivo è che solo un bambino su dieci risulta fisicamente inattivo. La zona di abitazione è associata a una diversa frequenza di giochi di movimento. I bambini che vivono in zone sotto i 10mila abitanti fanno giochi dimovimento più giorni rispetto a chi vive in città.