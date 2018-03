Progettoautismo Fvg Onlus organizza, come ogni anno, una serie di eventi in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo, istituita con una risoluzione Onu nel 2007 e che si celebra in tutto il mondo il 2 aprile. Tale occasione è preziosa per sensibilizzare la popolazione udinese e friulana e le istituzioni sul territorio ad occuparsi con maggiore impegno dell’autismo, un fenomeno di pesante impatto.

I numeri dell'autismo, una persona su 65 nati, e il suo crash sociale sugli individui e sulle famiglie dovrebbero richiamare la coscienza degli amministratori a dare risposte concrete e servizi a coloro, e sono tanti, che versano spesso in gravissime difficoltà.

Autism Festival 2018 è la festa cittadina che Progettoautismo Fvg ha fortemente voluto per portare l’autismo nel cuore di Udine in piazza Libertà. Giunto alla sua terza edizione, l’Autism Festival 2018 vuole essere anche quest’anno un momento di ritrovo e di festa per la popolazione friulana al fine di diffondere il messaggio che l’autismo non è solo una condizione che produce isolamento e tristezza, ma può essere una variabilità allegra e colorata del genere umano; una neuro-diversità che genera una rete fra le famiglie coinvolte che vogliono vivere assieme e con tutti noi.

Si parla troppo spesso di autismo e poco si fa sul territorio, crediamo che l’arte, la cultura, la musica e lo sport siano un diritto delle persone con autismi e delle loro famiglie.

Proprio per questo Progettoautismo Fvg ha inaugurato da anni una stagione di interventi concreti che vanno dall’accesso museale a quello ospedaliero. “Noi genitori vorremmo una nuova società aperta a tutti, vorremmo che il nostro autismo quotidiano contagi con la sua allegria ogni cittadino di questa regione e Autism Festival 2018 è proprio questo: un momento di festa e serenità condivisa!. Così Elena Bulfone, presidente Progettoautismo Fvg Onlus presenta le iniziative promosse intorno al 2 aprile, che hanno ricevuto il Patrocinio di: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine, Comune di Tavagnacco, Città di Codroipo, Comune di Latisana, Comune di Pagnacco, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, Fand (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità), Consulta Regionale delle Persone Disabili e loro famiglie, Criba Fvg (Centro Regionale di Informazione sulle Barriere Architettoniche del F.V.G.), Comitato Provinciale di Coordinamento fra Associazioni Disabili di Udine, Come-In!, Museo Archeologico di Udine, Museo della Civilità del Vino di Buttrio, Universiis Società Cooperativa, Fondazione Tullio, Rotary Club, Associazione Nazionale Alpini di Latisana e di Udine, Associazione Culturale Musicale “Euritmia” con la Banda di Povoletto, Associazione Culturale Sei Di Udine Se , Arte Pagnacco, Musivaria, FriulClaun, DjStami, Vignaioli Specogna, Eurospar con la società Aspiag S.r.l., Casa della Contadinanza, CDA Distributori Automatici, Orocaffè, Giorgiutti Alberto & Associati, Scatolificio Udinese, Pasticceria Galli.

L’associazione Progettoautismo Fvg Onlus, conta oltre 300 iscritti, perlopiù famiglie con un caro affetto da sindrome autistica, Disturbi Pervasivi dello Sviluppo o Sindrome di Asperger dislocate su tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia e si è formata per aiutare ed accompagnare nel loro difficile compito di educatori i genitori di questi ragazzi speciali. Conta attualmente 51 volontari e molti amici sostenitori. Progettoautismo Fvg Onlus rappresenta un contenitore permanente per accogliere e lanciare iniziative in rete con le istituzioni pubbliche e private e rendere migliore la vita degli autistici e fornire loro occasioni concrete di sperimentazione per socialità, inserimento personale, autonomia nella vita.

L’ASSOCIAZIONE. Progettoautismo Fvg onlus è una delle due uniche realtà sul territorio friulano che si occupa attivamente di fornire un servizio complessivo a minori/adulti autistici e alle loro famiglie, specifica per la sindrome rispondente ai bisogni dell’utenza. L’Associazione è supportata da Regione e convenzionata con Asuiud per un centro diurno per adulti e un centro diurno sperimentale pomeridiano per adolescenti e preadolescenti. È sede di tirocinio universitario per le Università di Udine, Trieste, Portogruaro, Bologna, Padova e Mestre, Humanitas (Roma) e Unicusano. E’ convenzionata per l’Alternanza Scuola_Lavoro con 5 Istituti Scolastici della Provincia di Udine. Dal 2014 è iscritta all’Albo Regionale del Servizio Civile Nazionale e ospita annualmente 4 volontari, due minorenni del Servizio Civile Solidale e 2 maggiorenni del Servizio Civile Nazionale.

Il centro “Home Special Home” si estende su tre piani per 2.700 mq oltre a quasi 5.000 di scoperto ed è l’attuale sede dell’associazione che, a seguito di un importante ristrutturazione è il centro polifunzionale adibito all’accoglienza semiresidenziale, residenziale di persone con autismo con i criteri della housing sociale e accessibile a persone con autismi.

A breve vi sarà lo spazio adibito a gruppi appartamento per settimane respiro e per il dopodinoi, già ampiamente avviati sono invece un centro diurno per adulti e uno sperimentale pomeridiano per adolescenti, laboratori abilitativi, un atelier artistico, una palestra, un centro convegni, una sala musica, una mensa e una grande cucina per i laboratori, spazi di relax per genitori.

Vi sarà anche un appartamento offerto in uso permanente e gratuito ad Asuiud (Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine) riservato a una persona accompagnata da un educatore per il servizio di “help care” per i giorni di sollievo familiare e le emergenze.

La ristrutturazione della sede si è resa possibile grazie ad un finanziamento regionale erogato in due trance, e il supporto regionale annuale per l’attuazione dei servizi educativi già in essere.

Home Special Home è una realtà unica ed esportabile che ha caratteristiche innovative di gestione in “sharing economy” sia degli spazi che della gestione economica ed amministrativa.

L’expertising sugli autismi coinvolge la formazione continua degli operatori, la supervisione con professionisti comportamentali, attività strutturate per lo sport e il tempo libero ed attività simil-lavorative ed in borsa lavoro. La casa sarà dotata di tutti i comfort: camera insonorizzata con bagno cucina e salotto accessibile per la disabilità intellettiva e a misura delle esigenze sensoriali in un attico con giardino pensile e con appartamenti indipendenti per gli educatori.

In Home Special Home si compartecipano le risorse private dei genitori e quelle pubbliche di Regione e di Ambito Socio-assistenziale per abbattere i costi di gestione e per rendere possibile la fruizione alle famiglie degli autismi di servizi altrimenti troppo onerosi da attivare con le sole risorse pubbliche.

L'AUTISMO. L'autismo è una disabilità grave che produce pesanti menomazioni nella relazione sociale reciproca (cfr. Lorna Wing), ciò comporta , fin dall’infanzia , una mancanza della naturale capacità di comunicare , associata all’incapacità di apprendere e riconoscere le regole dell’interazione sociale , la presenza di interessi e comportamenti ridotti e stereotipati, una scarsa autonomia e minima o assente capacità di prendere iniziative, un uso delle parole non in maniera comunicativa o addirittura l’assenza di linguaggio. In sostanza il bambino con autismo non riesce ad apprendere in maniera inconsapevole e naturale, attraverso quel processo incidentale, per il quale, tutti i bambini neurologicamente tipici imparano: semplicemente imitando, osservando, sperimentando e categorizzando.