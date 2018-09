Manca meno di una settimana alla ripresa dell'anno scolastico e siamo ancora in pieno caos vaccini. A livello nazionale, in audizione alla Camera, è stato il presidente dell'Associazione presidi, Antonello Giannelli, a riaccendere la miccia. "Va ritirato l'emendamento che rinvia l'applicazione dell'esclusione della frequenza per i bambini non vaccinati - ha detto -: se passa, abbiamo per questo anno scolastico un rischio di insicurezza per la salute".

E in Fvg? La presidente dell'Associazione nazionale presidi del Fvg, Teresa Tassan Violha ribadito che in regione, i bambini non in regola con le vaccinazioni non potranno entrare in classe il 10 settembre. Questo per gli iscritti alle scuole dell'infanzia che non potranno quindi accedere all'anno scolastico. In Fvg si tratta di pochi casi isolati di famiglie che, dopo essere state contattate non hanno provveduto.

Tassan sottolinea anche il lavoro capillare che è stato svolto in estate e auspica che il buon senso prevalga e che non si debba ricorrere a "scelte estreme", ovvero di essere rispinto dalla scuola lunedì prossimo. Le Asl, infatti, hanno inviato alle scuole gli elenchi con i bambini non ancora in regola e che dovranno presentare il documento con le vaccinazioni eseguite fino a oggi.

In Fvg, secondo le stime del gigno scorso, in Friuli Venezia Giulia ci sono circa 3.400 bambini, tra zero e sei anni, ancora senza copertura vaccinale regolare.