In arrivo nei cinema ‘Caravaggio – L’anima e il sangue’, il nuovo film d’arte dedicato a Michelangelo Merisi, uno degli artisti più controversi e amati al mondo. La pellicola sarà presente nelle sale solo dal 19 al 21 febbraio. A dare la voce a Caravaggio è Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours e giudice di X Factor.

Caravaggio – L’anima e il sangue rappresenta un viaggio emozionante attraverso la vita, le opere e i tormenti del celebre artista, che ha raccolto in sé, più di ogni altro, luci e ombre, genio e sregolatezza, generando opere sublimi. Un excursus narrativo e visivo attraverso i luoghi in cui Caravaggio ha vissuto e quelli che ancora oggi custodiscono alcune tra le sue opere più note: Milano, Firenze, Roma, Napoli e Malta. La voce dell’io interiore di Caravaggio è quella, evocativa e intima, di Manuel Agnelli. Le parole del cantante, milanese come Merisi, esprimono il moto continuo degli stati d’animo dell’artista, riproducendo le sfumature del suo carattere e raccontando le emozioni, spesso violente, che albergano in lui, aiutando lo spettatore a entrare in contatto con il suo animo e la sua mente.

Il film, diretto da Jesus Garces Lambert, è stato girato in formato Cinemascope 2:40, che determina una visione più “allungata” delle immagini, simile ad una tela, ed è una delle prime produzioni in Italia realizzate in 8K, formato che permette di percepire la singola pennellata e carpire dettagli delle opere non visibili ad occhio nudo. La consulenza scientifica è stata affidata al professor Claudio Strinati, storico dell’arte esperto del Caravaggio. Il film è arricchito dagli interventi della professoressa Mina Gregori, presidente della Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi, che fornisce alcune letture personali delle opere dell’artista, e della dottoressa Rossella Vodret, curatrice della mostra ‘Dentro Caravaggio’, che illustra i risultati dei più recenti studi sulla tecnica pittorica dell’artista.

Il film ha ottenuto il Riconoscimento del Mibact – Direzione Generale Cinema, il Patrocinio del Comune di Milano ed è stato realizzato in collaborazione con Palazzo Reale e con Vatican Media (già Centro Televisivo Vaticano) e con il supporto di Malta.

IN SALA. Nella nostra regione, il film sarà proiettato al Visionario di Udine, a Cinemazero di Pordenone, all’Uci di Fiume Veneto e Villesse, al Kinemax di Gorizia e Monfalcone, al The Space Cinema di Pradamano e Trieste, al Cine Città Fiera di Martignacco e al Nazionale di Trieste.