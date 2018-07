Nell’articolo intitolato ‘Il vuoto del potere’, meglio noto come “l’articolo delle lucciole”, pubblicato sul Corriere della Sera il 1° febbraio 1975, Pier Paolo Pasolini si cimenta in una straordinaria descrizione del processo di trasformazione dell’Italia dall’immediato dopoguerra ai suoi giorni. Dopo la scomparsa delle lucciole, gli italiani “sono diventati in pochi anni (specie nel centro-sud) un popolo degenerato, ridicolo, mostruoso, criminale”.



Sorgenti della cultura popolare e di un sistema di pensiero scomparso, le lucciole sono al centro di ‘Lùsignis. A Casarsa nei borghi di Pasolini’, rassegna voluta dall’amministrazione comunale per recuperare la propria capacità di sentire e condividere valori sopiti, ma non dimenticati, perché “il compito che incombe su di noi oggi sarebbe rifuggire la luce dei riflettori per andare a cercare, nella notte, dove ancora sopravvivono - e si amano - le lucciole”. Dopo l'appuntamento di venerdì 13 nella Loggia di San Giovanni con ‘Dove sono andate le lucciole?’, con Ferdinando Camon e Paolo Medeossi in dialogo con Erika Adami per raccontare una vita contadina “durissima, di sofferenza, umiliazioni, soprusi, ingiustizie e grande povertà, ma con un altissimo senso del sacro”., la rassegna prosegue venerdì 27, nell’Antica chiesa di Santa Croce.



Massimo Somaglino, Fabiano Fantini, Luca Altavilla, Renato Rinaldi, Marco Rogante, Marta Riservato, Aida Talliente e Daniele Fior ripropongono, 23 anni dopo l’allestimento di Elio de Capitani, il dramma teatrale ‘I turcs tal Friùl’, presentato per la prima volta a Casarsa nel 1978 dal Gruppo Teatro Lavoro: una lettura scenica basata sul testo definitivo, dopo un’attenta comparazione tra i diversi manoscritti dell’opera, opera della curatrice Graziella Chiarcossi.



Il percorso attraverso i luoghi pasoliniani prosegue giovedì 23 agosto a San Giovanni, in Borgo Runcis, con ‘L’acme del buon umore’, spettacolo musicale che riporta agli anni dell’immediato dopoguerra, quando Pasolini stesso partecipa alle serate da ballo nei paesi del Friuli. Il 14 settembre, nel Teatro di Casarsa che porta il nome del poeta, ‘Solchi. Pasolini è il luogo’, nuovo monologo del Teatro della Sabbia in cui Caterina Comingio racconterà il luogo dell’anima, della fanciullezza e della prima gioventù, l’approdo felice cui Pasolini dedicò versi e dove avviò la sua azione politica e civile.