La geografia musicale scelta per il Festival MusicAntica 2018 dall’Associazione Barocco Europeo incontra gli echi del Mediterraneo, ovvero altre culture musicali coeve, ma con diversi strumenti e repertori, tutti da scoprire. Il prossimo appuntamento in programma, venerdì 24 agosto al Convento di San Francesco di Pordenone, apre dunque uno scorcio sul “Maluf”, la musica tunisina che rimonta alla tradizione degli arabi andalusi, in fuga dalla Reconquista spagnola e stabilitisi nelle regioni del Nordafrica alla fine del XV secolo.



“AMORI ANDALUSI” è il titolo di questo affascinante concerto, realizzato nell’ambito della rassegna con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli e del Comune di Pordenone, nel programma dell’Estate cittadina, con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura di Tunisi e grazie alla collaborazione dell’Associazione Via Montereale, presieduta e animata dalla scrittrice, poetessa e giornalista pordenonese Ludovica Cantarutti “per la cultura della diversità”.



La serata vedrà protagonista Mohamed El Hamine Kalai, esecutore di Qanun, già applaudito ospite di varie orchestre europee, che esplorerà il repertorio vocale della musica Maluf dei secoli XVI e XVII insieme alle percussioni di Lofty Soua e l’ammaliante voce di Hanen M’Barek. La forma delle composizioni scelte per l’esecuzione è la Nawbah, corrispondente all’europea Suite, ovvero un insieme di diversi brani musicali, da otto a dieci, che si distinguono per durata, struttura ritmica e natura improvvisativa, oltre che per differente “modalità” ovvero scala musicale, secondo un uso similare a quello dei “modi” utilizzati nell’ambito della musica colta europea tra Medioevo e Rinascimento.



Del resto l’antichità degli strumenti utilizzati pare attestata, secondo il famoso musicologo Curt Sachs, dalle stesse “Mille e una Notte”, dove si troverebbe proprio un riferimento al Qanun, già in uso quindi fin dall’XI secolo. I brani vocali del repertorio sono basati su varie forme poetiche, principalmente il “ghazel”, una canzone d'amore solista, alla quale faranno da ideale rimando lirico i versi tratti da I canti di vita di Abu’l-Qasimi Ash-Shabbi, il maggiore poeta tunisino del Novecento, presentati da Ludovica Cantarutti e interpretati dall’attrice Viviana Piccolo.