Mercoledì 18 aprile alle 20.30 sarà presentato in anteprima al Cinema Ariston, in viale R.Gessi n. 14 a Trieste, il docu-film “Binari” di Diego Cenetiempo, un progetto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia- LaREA Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale, prodotto da La Cappella Underground in collaborazione con Pilgrim Film e A_Lab.



Saranno presenti alla proiezione il regista Diego Cenetiempo e lo sceneggiatore Paolo Fedrigo. Interverranno per l’occasione Luca Marchesi - direttore generale di ARPA FVG - e Sergio Sichenze - responsabile de LaREA ARPA FVG. L’incontro sarà moderato dal giornalista Pietro Spirito (Il Piccolo). La proiezione è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.

“Binari” rientra nel progetto MediatecAmbiente avviato da ARPA FVG con il sistema regionale delle Mediateche FVG, che si pone l’obiettivo di fornire spunti di riflessione, coniugando ambiente e territorio, intercettando i bisogni della nostra società.



“Binari” è una riflessione sulla mobilità sostenibile, sui mezzi coll ettivi di trasposto. Il documentario presenta tre storie vere, nate lungo i tratti delle linee ferroviarie secondarie o abbandonate,con protagonisti Katia, Emilio e Michele, che raccontano quello che è ed è stato il treno. Tre storie che si intrecciano diventando un unico racconto, in un mondo fatto di suoni, rumori, persone. Un vero microcosmo rappresentativo della società in cui viviamo.