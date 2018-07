Blanc, la nuova commedia in lingua friulana del Teatro Incerto, prodotta dal CSS, continua la sua tournée estiva in Friuli Venezia Giulia a partire dal 20 luglio.

Tre amici e un quadro. Un’amicizia di lunga data e una disputa culturale che rischia di incrinarla. Un plot curioso e denso di umorismo per il nuovo spettacolo del Teatro Incerto, Blanc, la commedia in lingua friulana, prodotta dal CSS Teatro stabile di innovazione del FVG, prosegue la sua tournée in Friuli Venezia Giulia e approda a Trivignano Udinese il 20 luglio, Goricizza di Codroipo il 24 luglio, San Daniele del Friuli il 26 luglio, Romans d'Isonzo il 28 luglio, Ragogna il 2 agosto e Moggio Udinese il 10 agosto.



Ispirato a una ormai celebre commedia francese, il Teatro Incerto mette in scena alla sua maniera e con grande libertà e inventiva, un’ineffabile e irresistibile discussione sul senso dell’arte contemporanea. Fabiano Fantini, Claudio Moretti ed Elvio Scruzzi interpretano con la loro consueta verve un testo divertente e lucido sulla crisi del nostro tempo, dove la lingua friulana disegna dei personaggi a un momento di svolta, sospesi in un Friuli pieno di contrasti.