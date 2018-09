Le voci dei cori del Friuli Venezia Giulia si uniranno domenica 16 settembre per celebrare l’anniversario della fine della Grande Guerra in un luogo simbolo: il Sacrario militare di Redipuglia. Agli oltre 500 coristi rappresentativi di oltre cinquanta cori associati all’Usci Fvg e alla banda dell’Anbima di Gorizia si aggiungeranno diverse centinaia di coristi partecipanti all’Open Singing che coinvolgerà palcoscenico e platea per un momento di grande suggestione con celebri brani legati al periodo bellico in lingua italiana, friulana e slovena.

“In coro per la pace” è il titolo dell’evento commemorativo che accanto al programma musicale prevede anche interventi dell’attore Massimo Somaglino. Il programma sul palcoscenico verrà diretto da Fulvio Dose, mentre l’Open Dinging vedrà alternarsi alcuni dei direttori di coro regionali in rappresentanza delle diverse componenti culturali.

La serata, a cura dell’Usci Friuli Venezia Giulia, è inserita nell’ambito del progetto “Eredità-Quel che resta della guerra” e viene realizzata con il sostegno della Regione.

Il grande evento a ingresso gratuito inizierà alle 20.30. Il limitato numero di posti a sedere disponibili rende necessaria la tempestiva prenotazione presso la Pro Loco di Fogliano Redipuglia (www.prolocofoglianoredipuglia.it - info@prolocofoglianoredipuglia.it - tel. 0481-489139).