Giovedì 15 marzo, all'Uci di Fiume Veneto, nell'ambito della rassegna 'Film in english', sarà proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano Tomb Raider, il lungometraggio diretto da Roar Uthaug e interpretato da Alicia Vikander, Walton Goggins, Dominic West, Daniel Wu, Kristin Scott Thomas, Hannah John-Kamen, Emily Carey e Adrian Collins.

Lara Croft è una ragazza indipendente, sicura di sé che sbarca faticosamente riesce faticosamente a pagare l'affitto dell'appartamento che condivide con l'amica Sophie con le consegne in bicicletta. Quando rifiuta di prendere le redini dell'azienda di famiglia, decide di partire in cerca del padre, un avventuriero disperso da sette anni, mentre era alla ricerca di un'isola misteriosa al largo delle coste del Giappone, nel bel mezzo del "Mare del Diavolo". Scortata dal capitano della nave Lu Ren, Lara imbocca una via da cui non c'è ritorno, che la trasformerà in una implacabile archeologa in azione tra miti e leggende.

È prevista una replica il 21 marzo alle 19:30. Il costo del biglietto sarà il ridotto previsto per mercoledì.