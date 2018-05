Lunedì 21 maggio 2018, alle ore 20.30, al Kulturni dom di Gorizia (via Brass 20), nell’ambito della quindicesima edizione del Festival comico “Komigo, si terrà lo spettacolo di cabaret “50 sfumature di friulano”, con la mitica Caterina “Catine” Tomasulo.



“Non capivo niente di friulano. Pensavo che il tai fosse una disciplina orientale”. Parola di Catine, la “terone cui cjavei a suste”, un personaggio teatrale che ultimamente ha spopolato sul web. Sono migliaia le visualizzazioni sui social network per la cabarettista venuta in Friuli dalla Basilicata. Il suo teatro nasce dall’esperienza di vita da emigrante in terra friulana. Caterina Tomasulo, di origine lucana e da diversi anni residente a Tarcento, durante una sua performance è stata ripresa e postata sulla rete e da allora la sua popolarità è salita sempre di più. Frequentando la compagnia teatrale di Tarcento è nata una passione che Caterina ha continuato a coltivare fino a collaborare oggi con Claudio Moretti per Cabarete, con il team di Felicimafurlans, e il Trio patocos. “50 sfumature di friulano” è uno spettacolo in grado di produrre tanto divertimento fra il pubblico friulano che si vede visto da uno che viene dal sud.



Presso la segreteria del Kulturni dom di Gorizia (tel. 0481 33288 – info@kulturnidom.it) è in corso la prevendita dei biglietti. Prezzi: interi € 15,00; ridotti € 10,00 (abbonati SSG, studenti, pensionati e disoccupati).



Il Festival Komigo è promosso dal Kulturni dom di Gorizia in collaborazione con la cooperativa culturale Maja (rassegna musicale “Across the border” e progetto “Preko4”), il Kulturni dom di Nova Gorica, l’Unione dei circoli culturali sloveni, il circolo culturale Sovodnje di Savogna d’Isonzo, lo Studio Anima di Lubiana ed il teatro Špas Teater di Menges; con il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dei Comuni di Gorizia, Nova Gorica (Slo), Savogna d’Isonzo e Doberdò del Lago, dell’Unione culturale economica slovena (SKGZ), della Repubblica della Slovenia (Ufficio degli Sloveni nel mondo), della Camera di Commercio di Gorizia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia.



Il prossimo, settimo appuntamento del festival “Komigo 2018”, si terrà mercoledì 6 giugno 2018 alle ore 20.30, con la commedia “Dekliščina” (Addio al nubilato), a cura della compagnia teatrale “Špas teater” di Mengeš (Slovenia). Sabato, 9 giugno invece è previsto, sempre al Kulturni dom di Gorizia, un vero e proprio “music event”, con il gruppo di danza Chukcki, provenienti dalla lontana Siberia.