Appuntamento da non perdere domani, 31 luglio 2018, ore 21.15 in piazza Marcello D'Olivo dove arriva "Tempeste Sonore", format ideato da Massimo Pasut che unisce due aspetti fondamentali, amicizia e musica. Da tempo in Friuli si è creato un nocciolo duro di musicisti " The Black Cars " composto da Andrea Fontana, Alessandro De Crescenzo uno dei chitarristi più richiesti in Italia, Marco Vattovani, Marco Locatelli, Clara Danelon splendida voce e Massimo PASUT al basso, che si esibiscono nelle piazze più importanti ed eventi, quali Giro d'Italia, carnevale di Venezia in piazza San Marco e manifestazioni sportive. In questi anni, inoltre, hanno costituito collaborazioni importanti nell'ambito artistico chitarristico quali, Andrea Braido uno dei chitarristi piu' virtuosi in Italia, Maurizio Solieri, grande compositore e chitarrista storico di Vasco Rossi, Federico Poggipollini, Capitan Fede di Ligabue, Stef Burns e ultimamente Luca Colombo, chitarrista di gran classe e stile, famoso volto della orchestra Rai. The Black Cars, così creano un format unico, una trade union di musicisti che allestiscono una serata a tutto campo, Tempeste Sonore. Oltre alle quattro chitarre, Colombo - De Crescenzo -Braido e Locatelli - ci sono due batteristi di livello quale Andrea Fontana, geniale e istintivo, e Marco Vattovani tecnica e potenza, che suonano insieme in alcuni pezzi e in altri danno spettacolo puro con soli di batteria all'unisono. Il gruppo ha una nuova entrata alle tastiere e pianoforte, Luigi Buggio che sostituisce Linari impegnato con la tournée de il Volo. Per la serata si propone un repertorio che unisce pezzi originali di Braido, Locatelli e Colombo ai classici del rock, Led Zeppelin, Clapton, interpretati da Clara Danelon, voce grintosa e potente che nei prossimi mesi sara' impegnata con i vari chitarristi ,seguite facebook, con un finale molto coinvolgente con i 4 chitarristi che si daranno battaglia a suon di soli dove la musica comunque vince sempre.