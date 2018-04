Nel Centro culturale Cortijo Miraflores a Marbella (Andalusia), dal 5 al 26 aprile, si terranno una serie di eventi dedicati a Pier Paolo Pasolini. L’organizzazione è del Fogolâr Furlan di Marbella in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Marbella, il Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa, diretto da Angela Felice, e il fotografo Roberto Villa, che lavorò a fianco di Pasolini. Prezioso il supporto anche dell'Associazione Dante Alighieri di Malaga.

In apertura, giovedì 5 aprile alle ore 19.00, l’inaugurazione dell’esposizione che riunisce le fotografie realizzate da Roberto Villa durante le riprese de “Il fiore delle mille e una notte” (1974).

Daniela Nova, vicepresidente del Fogolâr Furlan di Marbella sodalizio legato all’Ente Friuli nel Mondo, è direttamente coinvolta nell’organizzazione: “L’evento su Pier Paolo Pasolini ci è stato espressamente richiesto dal direttore dei musei di Marbella, German Borrachero, e sarà supportato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Marbella, che promuoverà l’evento attraverso i media locali, così come già avvenuto con la mostra “Aquileia, crocevia dell’Impero romano” proposto dal Fogolâr nel 2015 che attrasse anche visitatori dai comuni limitrofi della Costa del Sol. Gli incontri permetteranno di far conoscere la vita straordinaria di Pier Paolo Pasolini ai cittadini spagnoli, agli italiani e ai numerosi stranieri residenti in Andalusia”.

Le iniziative che saranno ospitate nel Centro culturale municipale "Cortijo Miraflores" si propongono di fare conoscere Pier Paolo Pasolini, in veste di poeta, scrittore, regista, intellettuale, giornalista, critico e cantore della vita e delle comunità di tutta la pianura friulana. Un intellettuale che ebbe anche un importante rapporto con i pensatori spagnoli visitando la Spagna in più di un'occasione e sposando le cause di intellettuali iberici quali i grandi poeti Machado, Jiménez e Lorca, destinati a diventare importanti punti di riferimento del suo universo poetico. L’opera pasoliniana è studiata in tutto il mondo, con particolare riferimento anche alla Spagna del dopo Franco.

L’evento prevede una conferenza di apertura da parte di Angela Felice sul rapporto di Pasolini con il Friuli e la lingua friulana, nel quadro di una riflessione sulla formazione di Pasolini e di un’indagine sulla sua poesia giovanile in lingua friulana poi raccolta nel volume La meglio gioventù del 1954. Roberto Villa, il fotografo impegnato nel 1973 sul set del film “Il fiore delle Mille e una notte”, porterà la sua testimonianza sull’esperienza vissuta nello Yemen e in Iran al fianco di Pasolini. Dal 9 al 19 aprile una retrospettiva cinematografica, con la proiezione di quattro pellicole esemplari della filmografia pasoliniana e della sua evoluzione (Accattone, Mamma Roma, Il Vangelo secondo Matteo, Il fiore delle Mille e una notte).

“Nel mondo Pasolini – sottolinea la direttrice Angela Felice - è il testimone più illustre della cultura friulana. Il discorso vale anche per la Spagna, che dalla caduta della dittatura franchista ha avviato un forte recupero di interesse per l'opera di questo autore, anche per la parte legata alla giovinezza trascorsa a Casarsa. Nello stesso tempo, Pasolini ha guardato sempre con passione alla letteratura iberica e spesso, specie nella poesia in lingua friulana, ha attinto motivi e immagini dalle liriche di Lorca, Machado o Jiménez. L'occasione dell'incontro di Marbella darà così modo di evidenziare questo dialogo tra due mondi culturali diversi, ma convergenti grazie al comune cemento della poesia e della sensibilità per le sonorità delle lingue romanze”.

A chiudere, il 26 aprile, sempre alle 19, una conferenza con l’intervento dello studioso Mattia Bianchi, esperto dell’opera pasoliniana e professore presso l’Università di Salamanca, Area di Filologia italiana. Tra gli sponsor la cantina Zorzettig di Spessa che ha contribuito alla realizzazione dell’evento.