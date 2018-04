Ritorna a Osoppo, sabato 21 aprile, la Compagnia Drin e Delaide di Rivignano - Teor con la commedia teatrale in lingua friulana. Mescolare questioni d'affari con questioni di cuore è molto pericoloso e può dar vita a una miscela esplosiva dalle conseguenza impevedibili. Filippo e Giovanna ed Elvio e Linda, soci in una casa editrice specializzata in libri per l'infanzia, non se ne rendono conto. Apparentemente benestanti e "arrivati", in realtà ingenui e superficiali, animano la loro vita di provincia giocando con tradimenti e sotterfugi, finchè l'occasione di sfondare nell'editoria non costringe loro, e gli altri complici della loro insulsaggine, a cambiare completamente identità e ruolo pur di raggiungere lo scopo.



Nel gioco ambiguo e disonesto nessuno è più se stesso, ma le cose si metteranno ugualmente nel giusto binario, facendo capire agli sciocchi protagonisti che la vera trasgressione sta nella normalità della loro vita e del loro lavoro. Le protagoniste indiscusse sono loro: porte che si aprono e si chiudono in continuazione. Porte che si sorprendono svelando un nuovo personaggio o scombinando il corso degli eventi. Porte che non restano chiuse e porte che non vogliono aprirsi. Porte sbattute in faccia e porte serrate alle spalle. Porte che con il loro frenetico movimento determinano il ritmo dell’azione. Due le scelte forti in questo messinscena: la lingua friulana, come adattamento di situazioni caratteristiche della nostra terra; l’ambientazione negli anni ’70 periodo di grandi cambiamenti nel costume e nella società e che in Friuli ha segnato un vero spartiacque tra Friuli della tradizione e Friuli moderno. I nostri protagonisti sono lì in mezzo, confusi tra la voglia di novità e la sicurezza della tradizione.