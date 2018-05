Domenica 13 maggio si è concluso il Concorso Chitarristico Internazionale Enrico Mercatali di Gorizia, con la finale della VI categoria: concertisti senza limiti d’età.



La Manifestazione, ideata e organizzata dall’Associazione Centro Chitarristico Mauro Giuliani, è stata realizzata grazie al prezioso contributo della Regione Friuli Venezia Giulia (Assessorato alle Attività Culturali, Assessorato al Turismo e all’Istruzione), della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, del Comune di Gorizia, del Comune di Cormòns, del Comune di Bale-Valle (Croazia) e della Cassa Rurale FVG, con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento dello Spettacolo.



Come le precedenti edizioni anche quest’anno il Concorso Internazionale, destinato a tutte le categorie di solisti e musica da camera con chitarra, è stato arricchito da interessanti iniziative: concerti, conferenze sulla liuteria, Masterclass internazionali sulla tecnica chitarristica e sull’interpretazione musicale tenuti dai Maestri David Diakov (Bulgaria), Campbell Diamond (Australia), Nemo Munitic (Croazia), Francesco Scelzo (Perù) e Gian Marco Ciampa (Italia), mostre di liuteria ed editoria ed esposizioni di fotografia e arti visive.



Il nucleo centrale della manifestazione si è svolto a Gorizia, presso la storica e prestigiose sede di Palazzo De Grazia, mentre alcune iniziative hanno avuto luogo a Cormòns (Sala Civica di Palazzo Locatelli). Hanno aderito alla manifestazione tantissimi partecipanti provenienti non solo dall’Europa, ma anche da Taiwan, dal Messico e dal Canada. Il livello artistico dei concorrenti è stato altissimo, e numerose sono state le presenze del pubblico ai concerti e alle iniziative collaterali in programma nell’ambito del festival.



Domenica 13 maggio sul palcoscenico della Sala Concerti di Palazzo De Grazia si sono affrontati i cinque concertisti finalisti, accuratamente selezionali dalla Giuria internazionale presieduta dal Maestro Nemo Munitic (Croazia) e composta da Francesco Scelzo (Perù), Gian Marco Ciampa (Italia), Laurrentiu Claudiu Stojca (Romania), Sergio Sorrentino (Italia), Angela Tagliariol (Italia), Polona Blasnik (Slovenia), Danko Jukic (Croazia), Franco Saretta (Italia), David Diakov (Balgaria) e Nikolay Mihaylov (Bulgaria).



Il prestigioso Premio Mercatali è stato assegnato all’ungherese Sidoo Zsombor. Il secondo premio è stato assegnato a Giulia Ballarè - Italia, seguita dal polacco Bucko Ziemowit (3° classificato) da Lin Chiawei - Taiwan (4° classificato) e dal croato Lovrekovic Luka (5° classificato). Il premio speciale del pubblico è stato assegnato all’italiana Giulia Ballarè che ha ricevuto in dono una chitarra costruita dal liutaio Stefano Robol.



Ai primi cinque finalisti sono stati donati premi in denaro e materiale didattico messo a disposizione dalla Fondazione D’Addario (Stati Uniti), dalla Hannabach (Germania), da Galli Strings, Berben Edizioni Musicali, Casa Musicale Eco, Sinfonica Edizioni Musicali, UT Orpheus e Edizioni Pizzicato (Italia). Il primo premio assegnato all’ungherese Sidoo Zsombor comprendeva inoltre la Medaglia Mauro Giuliani, coniata in esclusiva per il vincitore del Premio Enrico Mercatali, una chitarra da concerto costruita dalla prestigiosa azienda cinese Altamira Guitars, la coppa, il diploma e cinque concerti che saranno programmati nell’ambito di importanti Festival Internazionali: Festival Internazionale di Chitarra Classica Mercatali 2019 (Gorizia), Festival “Sei corde d’autunno” di Camposampiero (Padova), Festival “Musica a quattro stelle 2017” di Grado, Festival Bale-Valle Live Guitar (Croazia), e Stagione concertistica “Note in città 2018” di Gorizia. Sidoo Zsombor è stato inoltre invitato a fare parte della giuria della quarta edizione 2018 del Concorso Internazionale di Bale-Valle Live Guitar (Croazia) che si svolgerà nei giorni 7-8 luglio prossimi.



Nell’ambito della serata si è svolta anche la premiazione dei concorrenti iscritti alla VII categoria del Concorso Mercatali: musica da camera senza limiti d’età. Il primo premio è stato assegnato al Trio Evocaciòn – Croazia, seguito dal Salzburg Guitar Trio – Canada, e dal Cracow Guitar Quartet – Polonia (terzo classificato).



Il Premio “Scuola Virtuosa” (Scuola di musica che ha presentato il maggior numero di iscritti nelle varie categorie) è stato assegnato alla Scuola Secondaria di 12° grado G. Chiarini di Chieti e il Maestro Vincenzo Tano è stato premiato per aver presentato al Concorso il maggior numero di allievi.



Al vincitore dell’edizione 2018 del Concorso Mercatali è stata dedicata anche la composizione “Valse … come se fosse un valzer” che la pianista e compositrice Cristina Cristancig ha creato per l’occasione. Copia della partitura, pubblicata dalla casa editrice Sinfonica, è stata consegnata personalmente dall’autrice al chitarrista Sidoo Zsombor.



Alla cerimonia di premiazione erano presenti il Sindaco del Comune di Gorizia, Rodolfo Ziberna, l’Assessore alla Cultura del Comune di Gorizia Fabrizio Oreti, il Sindaco del Comune di Valle (Croazia) Edi Pastoricchio, il Direttore dell’Azienda di Promozione Turistica di Valle Sandi Drandic, l’Assessore alla Cultura del Comune di Cormòns Martina Borraccia e il Consigliere regionale Diego Moretti.