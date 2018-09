La tradizionale Rassegna Bandistica Regionale, giunta alla sua trentanovesima edizione, quest’anno si realizzerà a Trieste e porterà in Piazza Unità d’Italia e nelle vie limitrofe ben 750

musicisti appartenenti a 25 bande della Regione. L’evento rientra nelle manifestazioni organizzate da ANBIMA FVG nel 100° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale.

Sabato 22 settembre a partire dalle 16.00 le Bande musicali partecipanti, divise in tre gruppi, sfileranno partendo dalla zona di Ponterosso, da piazza Venezia e da piazza Verdi per andare

sfilando verso il “salotto” della città, allietando il pomeriggio dei triestini e dei turisti con la loro musica.



Il momento centrale della manifestazione sarà alle 17.30 in Piazza Unità d’Italia, dove dopo i saluti istituzionali avrà luogo il tradizionale concertone, che riunirà le venticinque bande presenti in una sola grande formazione. Verranno eseguiti l’Inno Nazionale, The Washington Post, Sotto la doppia aquila, 4 maggio, Europa Mars, Le Campane di S. Giusto.



Saranno protagoniste della 39 a Rassegna Bandistica Regionale la Filarmonica di Artegna (UD), la Filarmonica di Bagnarola (PN), la Banda Cittadina di Buja (UD), la Banda “Rossini” di Castions di Strada (UD), la Banda Città di Cividale (UD), la Filarmonica “Verdi” di Lavariano (UD), la Banda “Pastorutti” di Manzano (UD), la Banda “Borgna” Madrisio di Fagagna (UD) con le majorettes, la Banda Civica di Monfalcone (GO), la Filarmonica di S. Barbara (TS), la Banda Ongia di Muggia (TS), la Nuova Banda di Orzano (UD), la Filarmonica di Pozzuolo del Friuli (UD), la Banda di Porcia (PN), la Banda di Prata di Pordenone assieme alle majorettes, la Filarmonica “Verdi” di Ronchi dei Legionari (GO), l’Orchestra a Fiati Rjcmanie di S. Dorligo della Valle (TS), la Filarmonica Sanvitese di S. Vito al Tagliamento (PN), la Filarmonica di Turriaco (GO), la Banda dei Donatori di Sangue di Villesse (GO) e le bande “padrone di casa” Fumo di Londra, Triestinissima, Arcobaleno e dell’Oratorio S. Giovanni Bosco.



La manifestazione è organizzata dall’ANBIMA del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Comune di Trieste.