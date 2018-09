Trieste Science+Fiction Festival, la manifestazione dedicata al mondo della fantascienza in programma dal 30 ottobre al 4 novembre nel capoluogo giuliano, annuncia il programma del Fantastic Film Forum, la sezione dedicata ai professionisti del cinema fantastico e di genere.



A partire da quest’anno, l’iniziativa raddoppia il proprio programma e la propria offerta, e alla tradizionale giornata di incontri specialistici ed eventi di networking – potenziata da una nuova sessione di incontri B2B – si affianca un workshop ad alta formazione incentrato su marketing e crowdfunding. Il programma è completato da una visita guidata alle location cinematografiche più suggestive di Trieste, a cura della Friuli Venezia Giulia Film Commission.



Con questa sezione il Trieste Science+Fiction Festival intende intraprendere un percorso di promozione attiva del cinema di settore, creando uno spazio d’incontro e formazione che possa funzionare sia come fucina di progetti che come momento di interscambio di esperienze e contatti, in un’ottica di cooperazione internazionale.



L’edizione 2018 del Fantastic Film Forum sarà incentrata su crowdfunding e marketing, con una particolare attenzione alle opportunità messe a disposizione dai nuovi media digitali.