Al via il terzo fine settimana della 58° edizione del Festival di Majano, storica rassegna musicale, culturale e gastronomica che ha visto già decine di migliaia di visitatori approdare nel centro collinare in provincia di Udine nei primi giorni di programmazione. E anche questo sarà un fine settimana ricco di appuntamenti, a cominciare da quelli musicali; domani, venerdì 3 agosto, alle 21.30 nell’Area Concerti, spazio a una delle band più in vista della nuova scena rock italiana, i Ros.

Formati da Camilla (voce e chitarra), Kevin (basso) e Lorenzo (batteria), hanno raggiunto il successo ben figurando a X Factor 2017. Qui hanno conosciuto Manuel Agnelli, loro coach personale, che ha deciso di seguirli subito dopo la partecipazione al talent. Nel 2017 pubblicano il fortunato Ep “Rumore” (Sony Music), che prende nome dal loro primo singolo di successo, prodotto proprio dallo stesso Agnelli. Il live di Majano, unico in regione Friuli Venezia Giulia per la band, sarà a ingresso libero.

Appuntamento confermatissimo da diverse edizioni, per i fan dei Pink Floyd e non solo, è quello con i Pink Sonic, tributo fra i più quotati in Europa alla leggendaria band britannica. Sabato 4 agosto, sul grande palco dell’Area Concerti, rivivrà la magia, con la band guidata da Francesco “Pavananda” Pavan, che emozionerà il pubblico con una scaletta di brani tratti da alcuni grandi capolavori della band, da “The Piper at the Gates of Dawn” (1967) a “Wish You Were Here” (1975), da “The Dark Side Of The Moon” (1973), al mitico “The Wall” (1979). Anche questo appuntamento è a ingresso libero.

Oltre alla grande musica saranno decine gli eventi del fine settimana. Grande spettacolo in programma domenica 5 agosto con lo show di Free Style Motocross e i migliori racer europei, tra cui l’italiano Andrea Cavina, che volteggeranno sulle loro moto esibendosi in acrobazie mozzafiato per due repliche, alle 17.30 e 20.30 nell’Area Concerti.

Sempre domenica, dalle 11 nello spazio enoteca, appuntamento con la cucina sana, sensibile e speciale e la degustazione: “Estratti di frutta: certamente sano, sorprendentemente gustoso”, appuntamento organizzato da Integraldo (info e iscrizioni al 3490587353).

Per tutto il fine settimana saranno anche visitabili le due importanti mostre d’arte inserite nel programma del Festival di Majano, ovvero la prima proposizione assoluta di “Giorgio Celiberti: il mio bestiario”, nella quale il maestro espone dipinti e sculture dedicate interamente agli animali, e la mostra “L’energia della materia” dell’artista Alessandra Aita, che espone le sue sculture assemblate con materiali di recupero trovati sui corsi dei fiumi. La ricchissima offerta gastronomica, le degustazioni e gli eventi dedicati ai più piccoli completano il programma del fine settimana al Festival di Majano, sempre visitabile sul sito www.promajano.it .