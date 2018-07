Dopo la serata di debutto della nuova stagione di Teatro Sosta Urbana Presente Imperfetto, la compagnia udinese torna nel Parco di Sant’Osvaldo questo giovedì 19 ore 21 con lo spettacolo Drammatica Elementare.

I Fratelli dalla Via, condurranno gli spettatori in un dissacrante racconto dei giorni nostri, puro gioco di parole. Dalla A fino ad arrivare alla Z, romperanno le gabbie del linguaggio trasformandolo in un viaggio fra le righe, in una poesia che regge l’accordo dadaista: “tagliate ancora con cura, ogni parola”.



Così la A si trasforma in Allucinazione, in Attacco all’America. La O si muove tra Osama e Obama, in un contesto dove la società, assuefatta dall’abbondanza, viene analizzata in maniera lucida e insieme ludica, in orizzonti votati costantemente al paradosso.



Nel corso della narrazione, i due bizzarri protagonisti utilizzano la contraddizione come filo conduttore del presente, imperfetto, che si trasforma in destino individuale e collettivo: mai veramente in gabbia, mai pienamente liberi. In Drammatica elementare succede dunque che l’attore, con l’aiuto dello spettatore, può finalmente rompere con l’ausilio il confine sottile che divide vita e parola, lettera e realtà.



Il costo del biglietto è di 5 euro.



Per la sesta edizione della rassegna “delle periferie”, la compagnia del Teatro della Sete anche quest’anno è sostenuta dagli Assessorati alla Cultura e alle Circoscrizioni del Comune di Udine, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Fondazione Friuli.