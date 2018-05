Debutta quest'anno Enjoy! The Fest, festival musicale che darà nuova vita al Parco del Rivellino di Osoppo per proiettarlo ancora una volta nel panorama della musica internazionale. Dopo gli anni del “vuoto”, seguiti al trasferimento del Rototom Sunsplah, infatti, Hub Music Factory, agenzia di eventi friulano-milanese, ha deciso di investire sull'area, per renderla il cuore di una nuova rassegna che, oltre a portare la grande musica, vuole fare della qualità e del legame col territorio due delle sue caratteristiche peculiari. La prima edizione della manifestazione, che ha il patrocinio del Comune di Osoppo e il sostegno di PromoturismoFvg, si svolgerà da venerdì 24 a domenica 26 agosto, con una proposta musicale a 360 gradi, per andare incontro a pubblici diversi: giovani amanti dell'hip hop, anime rockettare o, semplicemente, amanti della buona musica.

“Il Parco del Rivellino permette di sviluppare al meglio il progetto di un festival boutique", spiegano Tiziana Seregni e Alex Fabbro di Hub Music Factory. "Come ormai succede sempre più spesso in Europa si preferiscono eventi dove si sta bene, si passa una o più piacevoli giornate in compagnia potendo vivere il luogo al meglio, degustando prodotti di qualità, ascoltando ottima musica piuttosto che stare ammassati per ore in grandi spiazzi di cemento. Il Friuli Venezia Giulia è un territorio ricco di proposte e permette un’alleanza tra il Festival ed i prodotti che il territorio stesso offre. La nostra volontà è quella di crescere nei prossimi anni e poter inserire Enjoy! The Fest nella rete internazionale dei festival di modo da avere oltre ad un pubblico locale anche visitatori dall’estero per far apprezzare e conoscere le ricchezze della Regione”.

“Il Rivellino è la location ideale per un festival boutique che ha tutte le caratteristiche per crescere. Come Comune – ha dichiarato il Sindaco di Osoppo Paolo De Simon – ma anche come territorio vasto ci auspichiamo che questa prima edizione del Festival abbia successo. Il Rivellino, finalmente, torna ad essere luogo perfetto per questo tipo di eventi di richiamo internazionale dato anche l’investimento pubblico negli anni di oltre 650 mila euro”.

Si parte venerdì 24 agosto, con i ritmi hip hop di Noyz Narcos, nome di punta del panorama hardcore/rap italiano fresco di nuovo album, “Enemy”, uscito il 13 aprile. Noyz, al secolo Emanuele Frasca, inizia a farsi notare dalla scena fin dal 1994 e nel 2002, a 23 anni, entra a far parte del collettivo TruceBoys. Nei suoi diversi album da solista hanno collaborato alcuni mostri sacri della scena romana, tra i quali Danno dei Colle Der Fomento, e alcuni esponenti di punta della scena hip hop milanese – tra cui Gué Pequeno e Marracash della Dogo Gang, nonché Fabri Fibra. Nell'ultimo lavoro, Noyz analizza con una disarmante genuinità lo scorrere della vita quotidiana nei quartieri senza censure e false ipocrisie di sorta attraverso un linguaggio diretto e tagliente ed un flow contraddistinto da uno stile unico e inimitabile, mentre le sonorità fondono rap, trap, elettroniche e melodie vocali in un mix eccezionale di elementi diversi che ben rispecchiano l’evoluzione in corsa di uno dei padri fondatori del panorama hardcore rap italiano. Nella stessa serata, si esibirà anche Nitro, rapper vicentino fresco di nuovo album, No Comment, uscito a gennaio, a cui partecipano nomi della scena come Salmo e MadMan. Il cartellone non finisce qui e prossimamente verranno annunciati altri nomi.

Si cambia decisamente genere sabato 25 agosto, con una serata – a ingresso gratuito- dedicata al rock. Guest star sarà Marky Ramone, storico membro dei Ramones, nei quali fu batterista dal 1978 al 1996. Nato a New York nel 1956, Marc Steven Bell, questo il suo vero nome, ha suonato con la band hard rock Dust e con i Voidoids, prima di incontrare, al mitico Cbgb, Dee Dee Ramone che gli chiese di entrare a far parte di quella che è diventata una delle band simbolo del punk rock, in cui ha militato fino allo scioglimento e di cui è l'unico componente rimasto. Ben lontano dal voler appendere le bacchette al chiodo, Marky Ramone continua a portare in tour in tutto il mondo i successi dei Ramones, conosciuti ormai da tutte le generazioni: da Pet Sematary a I don’t want to grow up, da I wanna be sedated a Blitzkrieg Bop.

Accanto a lui, la band Marky Ramone's Blitzkrieg, che vede tra le sue fila anche Michale Graves, voce dei Misfits (altro gruppo-icona del punk americano) e Andrew W.K. Altri ospiti della serata, il gruppo punk rock di Vicenza, Derozer, attivo dal 1989 (hanno iniziato proprio proponendo le cover dei Ramones) e tornato, dopo una pausa di alcuni anni, con l’ultimo album Passaggio a Nord Est, e il gruppo milanese Andead, nato da un’idea di Andrea Rock, storica voce di Radio Virgin. Sarà proprio il conduttore radiofonico e musicista a concludere la serata con un suo dj set.

A conferma di una programmazione che vuole essere il più variegata possibile, domenica 26 agosto, al Parco del Rivellino arriverà un altro mito della musica, i Gipsy Kings, nella loro formazione originale con i due fondatori Nicolas Reyes (voce e chitarra) e Tonino Baliardo (chitarra solista), attualmente impegnati in un tour da tutto esaurito nelle location più prestigiose del mondo, come la Royal Albert Hall di Londra o il Greek Theatre di Los Angeles. Chi non ricorda o non ha mai ballato sui ritmi di Rumba Gitana o Bamboleo? I Gipsy Kings hanno contribuito con le loro sonorità a definire la world music e il loro sound riflette il viaggio costante e le differenti influenze dell’eredità gitana: nel corso degli anni, la loro musica ha incorporato elementi dello stile latino e cubano, della musica araba, del reggae e delle chitarre jazz, senza mai perdere il legame con il flamenco tradizionale.

Se la musica sarà la parte più importante, Enjoy! The Fest non si limiterà a rilanciare il Parco del Rivellino come palco internazionale. Due, infatti, sono i concetti che lo hanno ispirato: l’attenzione al legame col territorio, con la volontà di valorizzare l’area e la zona circostante anche in chiave turistica e promozionale del Friuli; e la convinzione che la formula del festival boutique, realizzato a misura di persona e dall’atmosfera più rilassata, sia da preferire ai grandi eventi per garantire un’offerta di alto livello.

Ecco allora che anche dal punto di vista dell’offerta gastronomica, Enjoy! The Fest proporrà una selezione di menù di qualità, che si aggiungerà al classico “festival food”(hamburger, pizza e piadine): saranno infatti presenti stand gestiti da ristoranti del territorio che al pubblico offriranno un ricco ventaglio di pietanze (dalle tipiche friulane, alla cucina internazionale e a quella vegetariana); allo stesso tempo, sarà possibile degustare birre artigianali, cocktail e vini.

I biglietti. La serata del 25 agosto sarà a ingresso gratuito. Per l’evento hip hop del 24 agosto, il biglietto costerà 20 euro in prevendita e 25 euro alla cassa, mentre il concerto finale dei Gipsy Kings costerà 30 euro in prevendita e 35 in cassa. Prevendite disponibili su Ticketone, Mailticket e Vivaticket dal 7 maggio.