Come gruppo ‘tradizionale’ è nato nel 1999, quindi è entrato nel 20° anno di attività. Figlio ‘evoluto’ della ricerca sulle radici tradizionali della formazione precedente, i Furclàp, gli Strepitz di Giovanni Floreani sono sempre stati qualcosa in più e di diverso da una band: un laboratorio musicale e concettuale che si occupa di commistioni tra le tradizioni del Friuli e la sperimentazione.



L’avvicendarsi di musicisti, filosofi, intellettuali e artisti che hanno contribuito, in varie forme, a 8 cd, 3 dvd e 2 libri, ha portato alla nascita di un progetto ‘aperto’: Strepitz Open Project, che mette in relazione linguaggi, discipline, scuole di pensiero, vita vissuta. A incrociare le vie con Floreani, accanto a Evaristo Casonato, c’è da qualche anno anche un’icona della musica italiana: il chitarrista Paolo Tofani (ribattezzato Krsna Prema dopo la conversione alle religioni orientali), che ha legato la sua storia ai leggendari Area e oggi presta le corde della Trikanta Veena e spunti elettronici alle ricerche della sua nuova band.



Con il fondatore floreani c’è da anni l’ex area Paolo Tofani

Domenica 16 i tre polistrumentisti chiuderanno a Udine un tour che li ha visti protagonisti nel Sud Italia assieme ad altri musicisti coinvolti nel progetto. Al Visionario, in Sala Eden, è previsto uno showcase di presentazione del nuovo lavoro, un doppio album live dal titolo ‘Punto d’Incontro’, composto da diversi set incisi in vari concerti (anche con la presenza di Ermes Ghirardini e Lorenzo Marcolina) effettuati per ‘rodare’ il progetto.



‘Ritorno_Punto d’Incontro’ è anche il titolo del tema scelto quest’anno per riflessioni ed approfondimenti di una band in continua evoluzione, partita in primavera ospitando musicisti ed intellettuali per le tappe itineranti dell’11a edizione del festival ‘Canto Spontaneo’, che si chiuderà a Rigolato. Il risultato è un crocevia di esperienze, conoscenze, interpretazioni in un progetto libero da schemi preconfezionati, con una proposta complessa e articolata che induce l’ascoltatore a riflessioni o meditazioni.